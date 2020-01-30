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Ekonomi

İstanbul'da 2019'da en çok tüketilen balık hamsi oldu

Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl getirilen ürünler arasında 13 bin 709 ton ile hamsi ilk sırada, 4 bin 201 ton ile istavrit ikinci sırada, 3 bin 925 ton ile mezgit üçüncü sırada yer aldı.

Hikmet Faruk Başer,Mücahit Türetken   | 30.01.2020
İstanbul'da 2019'da en çok tüketilen balık hamsi oldu

İstanbul

İstanbul'da 2019 yılında en çok tüketilen su ürünü hamsi oldu.

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı bilgiye göre, Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl, 78 çeşit su ürünü getirildi.

2018 yılında hale 55 bin 728 ton su ürünü getirilirken, bu rakam geçen yıl 35 bin 992 tona düştü. 2018'de hale en çok getirilen ilk beş ürün hamsi, palamut, istavrit, lüfer ve levrek olurken, bu sıralama 2019'da hamsi, istavrit, mezgit, levrek ve karagöz istavrit şeklinde değişti.

Hale geçen yıl getirilen ürünler arasında 13 bin 709 ton ile hamsi ilk sırada yer alırken, 4 bin 201 ton ile istavrit ikinci, 3 bin 925 ton ile de mezgit üçüncü oldu.

En ucuz sardalya, en pahalı tekir

Hale getirilen ürünlerin yıl boyu satış fiyatlarının ortalamasına bakıldığında 26 lira 66 kuruştan satılan tekir, en yüksek fiyattan alıcı bulan su ürünü. Bu ürünü, ortalama 19 lira 88 kuruş ile çipura, 19 lira 58 kuruştan satılan levrek izledi. Ortalama satış fiyatı en düşük ürünse 5 lira 44 kuruş ile sardalya oldu.

Halde hamsi 10 lira 83 kuruş, mezgit 7 lira 31 kuruş, levrek 19 lira 58 kuruştan alıcı buldu.

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