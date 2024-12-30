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Ekonomi

İstanbul-Sofya Ekspresi 2024'te 37 bin yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu hat, Avrupa'ya seyahat etmek isteyen tatilciler, iş ve eğitim amacıyla yolculuk yapanlar için mükemmel bir alternatif sunuyor." ifadesini kullandı.

Mustafa Çalkaya  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
İstanbul-Sofya Ekspresi 2024'te 37 bin yolcuya hizmet verdi

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, ekspresin kullandığı hattın "Türkiye'nin Avrupa'ya açılan demir kapısı" olduğunu vurguladı.

Ekspresin, tarih ve kültür yolculuğu deneyimi sunduğunu ifade eden Uraloğlu, hatla Türkiye ve Avrupa arasında hem konforlu hem de ekonomik bir seyahat imkanı sağladıklarının altını çizdi.

Eksprese talep her yıl artıyor

Uraloğlu, İstanbul-Sofya Ekspresi'nin her yıl artan bir taleple karşılaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul-Sofya Ekspresi, hem yerli hem de yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. 2024 yılı aralık ayı itibarıyla 37 bin yolcuya ulaştık. Bu hat, Avrupa'ya seyahat etmek isteyen tatilciler, iş ve eğitim amacıyla yolculuk yapanlar için mükemmel bir alternatif sunuyor. Avrupa'ya açılan kapımız olan bu ekspres ile tarih, kültür ve doğayı buluşturuyoruz."

İstanbul'dan hareket eden trenin, Alpullu, Edirne ve Kapıkule gibi tarihi noktalardan geçerek Bulgaristan'ın Sofya şehrine ulaştığını aktaran Uraloğlu, "İstanbul-Sofya Ekspresi, tarih boyunca iki kıta arasında bir köprü işlevi gören İstanbul'dan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya kadar uzanıyor. Tarihi zenginliklerin yanı sıra yolculuk esnasında doğal güzellikleri de keşfetme fırsatı veriyor. Ayrıca yaz aylarında eklenen kuşetli vagonlar sayesinde Romanya'nın başkenti Bükreş'e de doğrudan ulaşılabiliyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul-Sofya arasında her gün sefer düzenleniyor

Uraloğlu, İstanbul Halkalı'dan her akşam saat 20.00'de kalkış yapan trenin ertesi sabah 11.00'de Bulgaristan Sofya Merkez Garı'na ulaştığını, Sofya'dan 17.50'de hareket eden trenin sabah 08.14'te İstanbul'a vardığını belirtti.

Bakan Uraloğlu ekspreste yolculara yataklı, kuşetli ve pulman tipi vagonlarda seyahat imkanı sunulduğunu da ifade etti.

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