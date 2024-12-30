Dolar
35.30
Euro
36.92
Altın
2,620.66
ETH/USDT
3,414.20
BTC/USDT
93,916.00
BIST 100
9,986.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TÜİK, "Turizm Uydu Hesabı, 2023" bültenini yarın yayımlayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Turizm Uydu Hesabı, 2023" haber bülteninin yarın saat 10.00'da yayımlanacağını bildirdi.

Serhat Tutak  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
TÜİK, "Turizm Uydu Hesabı, 2023" bültenini yarın yayımlayacak

Ankara

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, turizm uydu hesabının, ulusal hesaplarla uyumlu olacak şekilde, turizmin ekonomik etkilerini arz ve talep yaklaşımı ile ölçmeyi amaçlayan, uluslararası düzeyde detaylı ve analitik bilgi sağlayan bütünleşik bir yöntem olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, TÜİK'in, 2019-2022 referans yılları için "Turizm Uydu Hesabı İstatistikleri"nin derleme çalışmalarını tamamlayarak ilk kez 18 Ocak 2024'te yayımladığı bildirilen açıklamada, "Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'nde yer almayan 'Turizm Uydu Hesabı, 2023' haber bülteni 31 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00'da yayımlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde yeni yılın ilk hafta sonu yağışlı geçecek
Adana'da kar yağışı etkili oluyor
Interpol'ün aradığı terör örgütü DEAŞ şüphelisi "casusluk" suçundan tutuklandı
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Benzer haberler

TÜİK, "Turizm Uydu Hesabı, 2023" bültenini yarın yayımlayacak

TÜİK, "Turizm Uydu Hesabı, 2023" bültenini yarın yayımlayacak

KOBİ'ler 2023'te ihracatın yüzde 35'ini, ithalatın yüzde 20'sini gerçekleştirdi

Sosyal korumaya 2023'te 2,7 trilyon lira harcandı

Türkiye'nin "Satın Alma Gücü Paritesi"ne göre kişi başına GSYH endeksi 2023 için 72 oldu

Türkiye'nin "Satın Alma Gücü Paritesi"ne göre kişi başına GSYH endeksi 2023 için 72 oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet