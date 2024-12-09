Dolar
34.81
Euro
36.79
Altın
2,654.02
ETH/USDT
3,846.80
BTC/USDT
98,262.00
BIST 100
10,254.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İstanbul Havalimanı'nda üç pistte aynı anda iniş-kalkış yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 17 Nisan 2025'te üç pistte aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacaklarını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
İstanbul Havalimanı'nda üç pistte aynı anda iniş-kalkış yapılacak

Ankara

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda uygulanmaya alınacak "eş zamanlı bağımsız üçlü pist operasyonu"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Havalimanı'nın havacılıkta bir dönüm noktası olduğunu ve birçok yeni teknolojik sistemi bünyesinde barındırdığını aktaran Uraloğlu, "Artan yolcu kapasitesine yönelik çalışmalar sürdürüyoruz. 17 Nisan 2025'te İstanbul Havalimanı'nın üç pistinde aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacağız. Ülkemizde hayata geçireceğimiz bu sistem, Avrupa'da bir ilk olacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, piste ilişkin çalışmaların Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde sürdürüldüğünü bildirdi.

Böylece, İstanbul Havalimanı'nda etkin ve dinamik bir kapasite yönetimi sağlayacaklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu sayede operasyonel sebepli gecikmeleri minimuma indireceğiz, ayrıca yakıt tasarrufu ve uçuş verimliliğini de maksimize edeceğiz. Çalışmalar, yapım süreci devam eden yeni pistleri de kapsayacak. Yeni pistlerin hizmete alınmasıyla taksi süreleri başta olmak üzere birçok konuda hava trafik operasyonlarının verimliliği artacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına bekleniyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Kayseri emniyeti 5 yılda yasa dışı bahis oynayan yaklaşık 41 bin kişiyi tespit etti
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak hayatını kaybettiği yerde keşif yapıldı
Bakan Fidan, bakan yardımcıları ve büyükelçilerle Anıtkabir ve Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti

Benzer haberler

İstanbul Havalimanı'nda üç pistte aynı anda iniş-kalkış yapılacak

İstanbul Havalimanı'nda üç pistte aynı anda iniş-kalkış yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 'Patates deposu mu yapalım' denen Bolu Dağı Tüneli'ni bitirmek de bize nasip oldu

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın 2025'in ilk çeyreğinde hizmete alınacağını bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Dünya liderleri, 'Suriye ile ilgili Recep Tayyip Erdoğan ne diyor?' ona bakıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Dünya liderleri, 'Suriye ile ilgili Recep Tayyip Erdoğan ne diyor?' ona bakıyor
Hava ulaştırması anlaşması olan ülke sayısı 175'e ulaştı

Hava ulaştırması anlaşması olan ülke sayısı 175'e ulaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Sarıyer-Kilyos Tüneli İstanbul'un ve ülkemizin ulaşım ağını güçlendirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Sarıyer-Kilyos Tüneli İstanbul'un ve ülkemizin ulaşım ağını güçlendirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet