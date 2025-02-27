İstanbul Havalimanı Operasyon Kontrol Merkezi tanıtıldı
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Havalimanı Operasyon Kontrol Merkezi'ni (APOC) ve yaptığı çalışmaları, basın mensuplarına tanıttı.
İstanbul
Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nda günlük ortalama 1400'den fazla uçuş düzenleniyor. Her hava aracı için 355 uçak park sahasının planlaması, yer hizmeti verecek şirket ve uçuşu gerçekleştiren havayolu şirketi ile iletişim, Havalimanı Operasyon Merkezi tarafından sağlanıyor.
APOC bünyesindeki uçuş bilgi birimi, günlük ortalama 1400'den fazla uçuşun bilgilerini operasyonel veri tabanı ve uçuş bilgi monitörleri aracılığıyla yolculara, yolcu yakınlarına ve havalimanındaki tüm şirketlere doğru ve zamanında ulaştırıyor.
Terminaldeki 566 check-in kontuarı, hava yolu ve yer hizmeti şirketlerinin kontuar talepleri ise merkezdeki kontuar tahsis birimi tarafından yönetiliyor.
Teknik aksaklıklara ilişkin bildirimlerin alınması ve sistem üzerinden ilgili teknik birime yönlendirilerek anında müdahale edilmesi, APOC Teknik Operasyon Merkezi tarafından sağlanıyor.
"Buranın kuruluş amacı tüm verilerin, tüm bilgilerin tek bir noktada toplanmasıdır"
İGA Terminal Operasyonları Direktörü Fatih Mere, havalimanı operasyon kontrol merkezi hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.
Mere, merkezin kriz yönetiminden teknolojik entegrasyona, yolcuların terminale adım attığı ilk andan varış noktalarına kadar olan tüm süreçlerin kesintisiz ve emniyetle gerçekleşmesi için 7 gün 24 saat çalıştığını söyledi.
Merkezin teknolojik altyapısının çok güçlü olduğunu belirten Mere, "Havalimanı Operasyon Merkezi (APOC) 7 adadan oluşuyor. Her adanın operasyonu ve çalışmaları farklı. Buranın kuruluş amacı tüm verilerin, tüm bilgilerin tek bir noktada toplanmasıdır. Herhangi bir olumsuzluk sonrası gerekli aksiyonlar burada alınıyor." bilgisini verdi.
Mere, bu alanda ayrıca bir kriz merkezi de bulunduğunu kaydederek, "İlk taşınma operasyonunu biz buradan yönettik. Havalimanının ilk tamamlanan yeri burasıydı. Taşınma operasyonunun ardından pandemi dönemini de buradan yönettik. Özellikle o dönem yurt dışından gelen Türk vatandaşlarının uçakla Türkiye'ye getirilip yurtlara yerleştirilmesi Valilik, Sağlık Bakanlığı birlikte süreç bu odada yapıldı. FedEx uçak kazası sonrası tüm müdahale ve koordinasyon kriz merkezinde yapıldı." diye konuştu.
"800 personelle vardiya halinde çalışmalar sürekli devam ediyor"
Mere, 2024 yılında günlük ortalama 1400 seferin planlamasını gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Planlama kapsamında uçakların park yerleri, yolcuların uçağa bineceği uçak kapıları ve havalimanında faaliyet gösteren 110'a yakın havayolu şirketinin havalimanında hangi check-in noktasında hizmet vereceği, noktaların planlaması bu merkezden yapılıyor. Tabiri caizse burası havalimanının beyni. Buradan havalimanının tüm sistemlerine erişim sağlayabiliyoruz. Havalimanındaki en ufak arızadan, havacılıkla ilgili en ciddi arıza kayıtları burada tutuluyor. Olay buraya bildiriliyor ve buradan görevlendiriliyor."
Sadece uçakların seferleri ile değil limanın tüm operasyonlarının yönetildiği bir merkez olduğuna dikkati çeken Mere, 800 personelle vardiya halinde çalışmaların sürekli devam ettiğini belirtti.
Olası bir depremde İstanbul Havalimanı kriz merkezi olacak
İGA Terminal Operasyonları Direktörü Mere, merkezin sadece bir yönetim işlevi olmadığını, kriz anlarında da bir yönetim merkezi olduğunu kaydetti.
Olası bir İstanbul depreminde ulaşım afet planının hazır olduğunu vurgulayan Mere, şunları söyledi:
"Malum İstanbul bir deprem bölgesi, biz havalimanı olarak bir öncülük yapıyoruz. Deprem müdahale planımızı hazırladık. Bu planla olası bir İstanbul depreminde İstanbul Havalimanı operasyonlarının en kısa sürede faaliyete geçerek, tüm dünyadan gelecek olan arama kurtarma ve yardım faaliyetleri için buranın bir üs olarak kullanılmasını hedefledik. Depremde hangi birime nereden takviye personel geleceğini, deprem olduktan sonra 120 saat boyunca buradaki personelin, yakınlarının ve o anda havalimanında bulunan yolcuların durumlarıyla ilgili neler yapılacağını planladık. İlk 72 saatten sonra gelmesi planlanan yardımların, 72 saat ayakta kalacak şekilde planlamaları yaptık."
42 kilometrelik bagaj sistemi kontrol ediliyor
Mere, İstanbul Havalimanı'nın en önemli unsurlarından birinin de bagaj sistemi olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim 42 kilometrelik bir bagaj bant ağımız var. Saatte 20 binin üzerinden bagaj trafiğimiz var. Yaz sezonunda günlük ortalama 200 bin üzerine çıkan bir bagaj trafiğimiz var. Biz bugüne kadar havalimanımızdan maksimum 1690 sefer yaptık, 270 bin üzerinde yolcuya ulaştık. Bunlar çok büyük rakamlar 200 bin üzerinde yolcunun burada sorunsuz bir şekilde seyahatinin sağlanması, yemesi içmesi, havalimanının temizliği, ihtiyaçların giderilmesi çok büyük bir operasyon. Türkiye’deki birçok ilin nüfusundan fazla yolcu operasyonu söz konusu. Dolayısıyla yolcuların bagajlarının doğru hata verilmesi, yolcu akışının doğru planlaması yapılmalı. Burada yapılacak bir hata havalimanındaki yolcuların kargaşa açmasına neden olur."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.