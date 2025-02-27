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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kazanarak 9.741,07 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 167,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 109,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi ise yüzde 2,23 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,30 ile ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 0,02 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada'ya uygulanacak tarifelerin 4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 ile tahminlere paralel büyüdü.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin açıklamaları ve Nvidia'nın finansal sonuçlarının yüksek beklentileri karşılayamamasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, ABD'de açıklanan büyüme verilerinin büyümeye ilişkin endişeleri azaltmasına karşın, Trump'ın açıklamasıyla küresel piyasalarda risk algısının devam ettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde büyüme, iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de PCE fiyat endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) 2024 yılının 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,98 arttığını tahmin ediyor.

2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,12 olan ekonomistlerin 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 2,96 oldu.

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