Dolar
38.06
Euro
43.24
Altın
3,215.51
ETH/USDT
1,559.90
BTC/USDT
82,121.00
BIST 100
9,347.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler TBMM’de "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kütahya Adliye Binası Açılış Töreni"nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüştü
logo
Ekonomi

İstanbul Havalimanı "Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı" ödülünü aldı

İstanbul Havalimanı, "5 Yıldızlı Havalimanları" değerlendirmesinde "Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

Kenan Irtak  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
İstanbul Havalimanı "Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı" ödülünü aldı

İstanbul

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından her yıl düzenlenen "5 Yıldızlı Havalimanları" değerlendirmesinde, İstanbul Havalimanı "Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı" seçildi.

Açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın daha önce de bu ödüle sahip olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bebek arabası dostu alanlardan çocuk oyun alanlarına ve aile öncelikli hizmetlere kadar her yolculuğun özen ve konforla başladığı havalimanı olmaktan gurur duyuyoruz. İGA İstanbul Havalimanı'nda aile her zaman önce gelir. Öncelikle İGA İstanbul Havalimanı ailesine ve bizi tercih eden tüm muhteşem ailelere ve minik misafirlerimize çok teşekkür ederiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Cumhurbaşkanı Erdoğan desteğini bize her fırsatta gösteriyor
Suriye'de devrik rejimin döşediği mayınlar Türkiye'nin desteğiyle temizleniyor
Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı mevsim ortalamalarının altında kaldı
Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

İstanbul Havalimanı "Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı" ödülünü aldı

İstanbul Havalimanı "Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı" ödülünü aldı

İstanbul Havalimanı hava kargoda dünyanın "dağıtım merkezi" olmayı hedefliyor

İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili dönüş yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minguzzi ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minguzzi ailesini kabul etti

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Elmas çifti sevgileriyle koruyucu ailelikte örnek oluyor

Elmas çifti sevgileriyle koruyucu ailelikte örnek oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet