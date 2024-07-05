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Ekonomi

İstanbul Havalimanı "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödülünü aldı

İstanbul Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından 40 milyondan fazla yolcuya hizmet veren havalimanları kategorisinde "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

Kenan Irtak  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
İstanbul Havalimanı "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödülünü aldı

İstanbul

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu ödül, İstanbul'da düzenlenen 34. Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresi'nde ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec tarafından İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen'e takdim edildi.

İstanbul Havalimanı, aynı puana sahip geçen yılın birincisi Roma Fiumicino Havalimanı'yla ödülünü paylaştı.

İGA CEO'su Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın bir kez daha ödülü layık görülmesinden duyduğu memnuniyetini belirtti.

Ödülün mükemmelliği hedeflemeye devam etmek için ilham kaynağı olacağını belirten Bilgen, "Havalimanındaki misafirlerimizin sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, inovasyon ve teknolojik ilerleme alanlarında beklentilerinin üzerine çıkmak için her zaman yeni yollar arıyoruz. Türkiye havacılık ve turizm sektörlerinin geleceğini iyileştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından kongre sona ererken ACI Europe'un gelecek yıllık genel kongresi, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı ev sahipliğinde 2025'te Yunanistan'da düzenlenecek.

Bu kapsamda, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı yetkilileri, İstanbul'daki devir teslim töreninde bayrağı İGA Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan'dan aldı.

İstanbul Havalimanı, ACI World Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

İstanbul Havalimanı'nın 1-4 Temmuz'da ev sahipliği yaptığı "Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresi"ne dünyadan sektörün önde gelen CEO ve üst düzey yöneticileri ile 500'ü aşkın havalimanı profesyoneli katıldı.

Açılış konuşmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İGA CEO'su Bilgen ve ACI Europe Genel Direktörü Jankovec'in yaptığı kongrede, Avrupa'daki havacılık sektörünün mevcut durumu, karşılaştığı zorluklar ve gelecek beklentileri ile sektörün ekonomik durumuna ilişkin öngörüler ve gelecek yıl için politikalar tartışıldı.

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nın 2026 yılında ACI World "Müşteri Deneyimi Zirvesi"ne (Customer Experience Summit) ev sahipliği yapacağı da duyuruldu.

Bilgen ve ACI World Genel Direktörü ve CEO'su Luis Felipe de Oliviera'nın katıldığı, zirveye ilişkin imza töreni, 34. Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresinin son gününde yapıldı.

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