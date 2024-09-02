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Ekonomi

İstanbul Havalimanı ağustosta 7,7 milyon yolcu ağırladı

İGA'nın Üst Yöneticisi Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın ağustosta 46 bin 939 uçuşla, 7,7 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığını duyurdu.

Kenan Irtak  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
İstanbul Havalimanı ağustosta 7,7 milyon yolcu ağırladı

İstanbul

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havalimanının ağustos ayı yolcu verilerini açıkladı.

Bu rakamın önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Bilgen, "46 bin 939 uçuşun başarıyla tamamlanması ve 7 milyon 720 bin 134 yolcunun ağırlanması, İGA ekibimizin sürekli gelişen performansının ve sağlam altyapımızın somut göstergeleridir. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyor ve bu ivmeyi her ay artırarak sürdüreceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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