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Ekonomi

Borusan 363 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesi imzaladı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ, Kuzey Amerika’da 363 milyon dolar tutarında yeni iş sözleşmesine imza attı.

Serap Doğan  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Borusan 363 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesi imzaladı

Istanbul

Borusan'ın Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, sözleşmenin Borusan'ın bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe ile WhiteWater Midstream, LLC. iştiraki Blackcomb Supply Co, LLC arasında imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kuzey Amerika'daki Blackcomb Mainline Projesi için yaklaşık 363 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Yeni iş ilişkisinin şirketin 2025 yılı cirosuna katkı yapması bekleniyor.

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