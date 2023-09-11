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Ekonomi

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 9,4'e geriledi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
İşsizlik rakamları açıklandı

Ankara

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