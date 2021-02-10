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Ekonomi

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2020'de 2019'un aynı ayına göre 0,4 puan azalarak yüzde 12,9 oldu.

Sefa Şengül   | 10.02.2021
İşsizlik rakamları açıklandı

Ankara

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2020'de 2019'un aynı ayına göre 0,4 puan azalarak yüzde 12,9 oldu.

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