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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 artışla 1.553,41 puandan başladı.

Murat Aslan   | 10.02.2021
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,36 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 1.553,41 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,58 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,79 ile spor oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazancıyla 1.544,05 puandan tamamladı.

Analistler, piyasaların ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına odaklandığını bildirdi.

Bugün yurt içinde işgücü istatistikleri, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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