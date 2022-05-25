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Ekonomi

Isparta'da gül hasadına başlandı

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da, 38 bin dönüm alana ekilen güllerin hasadı başladı.

Muhammed Enes Yapalıkan   | 25.05.2022
Isparta'da gül hasadına başlandı

Isparta

Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta'ya ektiği gül çiçeği, bugün yüzlerce ailenin geçim kaynağı haline geldi.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin yapıldığı kentte gül çiçeğinin açmasıyla üreticiler hasada başladı. Güneşin yağ oranını azaltması nedeniyle sabah erken saatlerde bahçelerine giden çiftçiler, topladıkları ilk gülleri fabrikalara gönderdi.

Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'da gül üretiminin yaklaşık 38 bin dönümlük alanda yapıldığını söyledi.

Bu yılki hasadın kışın yağan yoğun kar ve yağmurun etkisiyle verimli geçeğini belirten Çelik, herhangi olumsuz hava şartıyla karşılaşmadıkları takdirde sezonu istedikleri gibi geçireceklerini ifade etti.

Çelik, bu yıl yaklaşık 15 bin ton rekolte beklentisinde olduklarını kaydetti.


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