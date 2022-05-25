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Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Abdullah Yasin Güler   | 25.05.2022
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, enflasyonla mücadelede atılacak adımlar ile ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınıyor.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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