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Ekonomi

İspanyol tekstil devi İnditex 1 milyar 794 milyon avroluk tarihi kar açıkladı

Dünyanın en büyük tekstil şirketlerinden İspanyol İnditex, yılın ilk yarısında 1 milyar 794 milyon avro ile bu zamana kadarki en yüksek karını açıkladı.

Şenhan Bolelli   | 14.09.2022
İspanyol tekstil devi İnditex 1 milyar 794 milyon avroluk tarihi kar açıkladı

Madrid

Bünyesinde Zara, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Uterqüe, Lefties, Stradivarius markalarını barındıran İnditex tekstil grubu, 2022'nin ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 artışla 14 milyar 845 milyon avroluk satış yaptığını duyurdu.

Yılın ilk yarısında faaliyet gösterdiği tüm markalarda kar elde eden İnditex, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre ise yüzde 41'lik artışla toplam 1 milyar 794 milyon avroluk kar elde ettiğini bildirdi.

İspanyol tekstil grubu tarihinin en yüksek karına ulaşırken, İnditex Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Oscar Garcia Maceira, bu başarının yakalanmasında personelin kapasitesi, insanlara bağlılık, müşteriyi dinlemenin önemi, yaratıcılık ve en iyi ürün tasarımının anahtar olduğunu kaydetti.

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