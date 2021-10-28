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Ekonomi

İspanya'da enflasyon son 29 yılın en yüksek seviyesinde

İspanya'da enflasyon, ekimde yüzde 5,5 ile son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Şenhan Bolelli   | 28.10.2021
İspanya'da enflasyon son 29 yılın en yüksek seviyesinde Fotoğraf: Albert Bonsfills Morell - Anadolu Ajansı

Madrid

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre, ülkede son 8 aydır yükselişte olan enflasyon ekimde de arttı.

İspanya'da enflasyon, ekimde yüzde 5,5 ile Eylül 1992'den sonra açıklanan en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyon, eylülde yüzde 4 olmuştu.

Uzmanlar, tüketici fiyatlarındaki artışın temel nedenlerinin; ham madde, akaryakıt ve enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.



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