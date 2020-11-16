Euro
9.14
Dolar
7.71
BIST 100
1,292.99
Altın
1,886.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İspanya'da BBVA, Sabadell bankasıyla olası birleşme için ön görüşmelere başladı

BBVA, Sabadell ile birleşmesi halinde 46 bin çalışan ve 4 bin 200'den fazla şubeyle İspanya'nın en büyük bankası olacak.

Şenhan Bolelli   | 16.11.2020
İspanya'da BBVA, Sabadell bankasıyla olası birleşme için ön görüşmelere başladı

Madrid

İspanyol BBVA bankası, Sabadell bankasıyla olası birleşme için ön görüşmelere başlandığını duyurdu.

BBVA, İspanya Menkul Kıymetler Piyasası Ulusal Komisyonuna (CNMV) yaptığı bildirimde, Sabadell bankası ile görüşmelerde durum tespiti için her iki tarafta inceleme sürecinin başladığını ve dış danışmanların atanmasının onaylandığını belirtti.

BBVA'nın Sabadell ile birleşmesi durumunda İspanya'nın en büyük bankası haline geleceği, 46 bin çalışana ve 4 bin 200'den fazla şubeye sahip olacağı belirtiliyor.

BBVA'nın Türkiye'de Garanti BBVA dışında Meksika ve İngiltere'de finans sektöründe önemli yatırımları bulunuyor.

Onur Genç'in Üst Yöneticisi (CEO) olduğu BBVA, ABD'deki yan kuruluşu BBVA USA Bancshares'in yüzde 100'ünü 11,6 milyar dolara The PNC Financial Services Group'a sattığını bugün açıklamıştı.

BBVA'nın bu operasyonunun ardından Madrid Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 20'ye yakın yükselmişti.

BBVA Başkanı Carlos Torres Villa, "Bu operasyon, finansal olarak güçlenmemizin yanı sıra bize büyük bir stratejik esneklik kazandırdı." açıklamasında bulunmuştu.

İspanya'da eylül ayında Caixabank'ın Bankia ile birleşerek toplamda 664 milyar avroluk aktif büyüklüğe ulaşmasının ardından İspanyol medyasında, BBVA'nın da Sabadell'i satın alacağına ilişkin iddialar güçlenmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den Kovid-19 aşısı için 'ihtiyatlı iyimserlik' uyarısı
ABD'de 1 milyondan fazla çocuk Kovid-19'a yakalandı
İtalya'da son 24 saatte 504 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan 94 kişi hayatını kaybetti
AB, Kovid-19 aşısı için 5. alım sözleşmesini imzalayacak

Benzer haberler

İspanya'da BBVA, Sabadell bankasıyla olası birleşme için ön görüşmelere başladı

İspanya'da BBVA, Sabadell bankasıyla olası birleşme için ön görüşmelere başladı

BBVA ABD'deki yan kuruluşunu 11,6 milyar dolara sattı

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 308 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 356 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 356 kişi öldü
İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 756'ya yükseldi

İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 756'ya yükseldi
İspanya'da polisler, itfaiyeciler ve vatandaş Kovid-19 önlemlerine karşı yürüdü

İspanya'da polisler, itfaiyeciler ve vatandaş Kovid-19 önlemlerine karşı yürüdü