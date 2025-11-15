Dolar
Ekonomi

İŞKUR Gençlik Programı'na bugüne kadar 483 bin 331 başvuru yapıldı

Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) gençlerin iş gücü piyasasına daha donanımlı şekilde katılmaları amacıyla hayata geçirdiği "İŞKUR Gençlik Programı"na bugüne kadar 483 bin 331 başvuru gerçekleştirildi.

Orhan Onur Gemici  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
İŞKUR Gençlik Programı'na bugüne kadar 483 bin 331 başvuru yapıldı

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, İŞKUR Gençlik Programı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şubat ayında açıklanarak hayata geçirildiği, üniversitede okuyan öğrencilerin isteği üzerine kontenjanın 150 bine yükseltildiği anımsatıldı.

Programa bugüne kadar 483 bin 331 gencin başvuruda bulunduğu belirtilen açıklamada, programın üniversite öğrencilerine kampüs veya üniversitede kısmi zamanlı çalışma imkanı sunarak hem iş tecrübesi hem de gelir desteği sağladığı bildirildi.

Açıklamada, devlet üniversiteleriyle yapılan işbirlikleri kapsamında yürütülen programın, gençlerin iş gücü piyasasına daha donanımlı şekilde katılmalarını hedeflediği ifade edildi.

Programa ilişkin detaylara "genclik.iskur.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizden İŞKUR Gençlik'e yoğun ilgi. Gençliğin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız, üniversite okuyan evlatlarımızın isteğiyle kontenjanımızı 150 bine yükseltmişti. Bugün itibarıyla 483 bin 331 başvuru aldık. Gençlerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın sahibi gençlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz."

