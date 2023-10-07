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Ekonomi

İskilip çileği coğrafi işaretle tescillendi

Çorum'un İskilip ilçesinde üretilen çileğe coğrafi işaret tescili verildi.

Şaban Balcı  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
İskilip çileği coğrafi işaretle tescillendi

Çorum

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede modern çilek üretimine 2011'de başlandığını belirtti.

Çilek üretiminin kısa sürede ilçenin özellikle dağlık bölgelerine yayıldığını işaret eden Sülük, "Çilek üretimi, çorak topraklara sahip birçok köyümüzün kaderini değiştirdi. İskilip çileği üretimi ciddi anlamda ülkemizin talebini karşılamakta ve önemli noktaya gelmiştir." ifadesini kullandı.

İskilip'e has ürünlerin markalaşması ve tanıtımı için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Sülük şunları kaydetti:

"Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzün girişimleriyle 2021'de İskilip çileğimizin coğrafi işaret alabilmesi için yapılan çalışmalar nihai sonuca ulaştı. Başvurumuz, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından olumlu sonuçlandırılarak 29 Aralık 2021'den itibaren korunmak üzere ilçemiz adına 6 Ekim 2023 itibarıyla İskilip çileği olarak tescillenmiştir."

Başkan Sülük İskilip dolması, İskilip turşusu, İskilip sirke salatası, tokmaklı kağnı ve İskilip çileği ile ilçenin coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 5'e yükseldiğini kaydetti.

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