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Ekonomi

İş gücü girdi endeksleri açıklandı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,4 yükseldi.

Serhat Tutak  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
İş gücü girdi endeksleri açıklandı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'in ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,4 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 2,7, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı.

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İstihdam endeksi çeyreklik bazda ise yüzde 0,2 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 1,1, inşaat sektöründe yüzde 0,8 gerilerken, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,6 düşerken, inşaat sektöründe yüzde 2,1, ticaret- hizmet sektörlerinde yüzde 4,2 artış kaydetti.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik bazda da yüzde 1,6 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,8 artış gösterdi.

Brüt ücret-maaş endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 44,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 38,5, inşaat sektöründe yüzde 43,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 49,1 yükseldi.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik bazda ise yüzde 10,5 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 8,4, inşaat sektöründe yüzde 12,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,7 artış görüldü.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2025'in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,5 arttı. Söz konusu endeks çeyreklik bazda ise yüzde 8,5 yükseldi.

Saatlik kazanç endeksi, ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,4, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 8,8 artış gösterdi.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, yıllık bazda yüzde 42,1, çeyreklik bazda da yüzde 6,6 yükseldi.


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