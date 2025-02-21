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Ekonomi

İş gücü girdi endeksleri açıklandı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,6 yükseldi.

Seda Tolmaç  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
İş gücü girdi endeksleri açıklandı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 5,7, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4 artarken, sanayi sektöründe yüzde 0,8 azaldı.

İstihdam endeksi çeyreklik bazda ise yüzde 0,3 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 0,9, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 artarken, sanayi sektöründe yüzde 0,6 azalış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 geriledi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 0,3, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,7 artarken, sanayi sektöründe yüzde 3,8 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 72,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 70,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 74,6 ve inşaat sektöründe yüzde 69,2 yükseldi.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik bazda yüzde 11,7 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2024'ün son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 75,6 yükseliş sergiledi. Söz konusu endeks çeyreklik bazda ise yüzde 10,3 artış kaydetti.

Saatlik kazanç endeksi, son çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 73,1, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 10,3 arttı.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, yıllık bazda yüzde 88,5, çeyreklik bazda da yüzde 10 yükseliş gösterdi.

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