İş dünyasından "Terörsüz Türkiye" değerlendirmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, yaptığı yazılı açıklamada, Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki çerçevesini oluşturan düzenlemeyi, Türkiye'nin ekonomik geleceği açısından önemli bir eşik olarak değerlendirdiğini bildirdi.

Ekonominin, güven ve istikrar ortamında daha hızlı büyüdüğünü belirten Gültepe, terörün ve güvenlik risklerinin sona erdiği, toplumsal huzurun güçlendiği bir Türkiye'nin, yatırımcı açısından daha öngörülebilir, üretici açısından daha istikrarlı, ihracatçı açısından ise daha rekabetçi bir ülke olacağını ifade etti.

Gültepe, Türkiye’nin risk priminden yatırım ortamına, bölgesel kalkınmadan dış ticaretine kadar geniş bir alanda olumlu beklentilerin güçleneceğini belirterek, "Çerçeve yasanın hayata geçirilmesi, kaynakların daha etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasına da önemli katkı sağlayacak. Ortak bir çerçeve ve koordinasyon anlayışının güçlenmesi, kaynak israfının önüne geçerken kamu ve özel sektör açısından daha öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yapı oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gültepe, ihracatçılar için barışın ekonomik karşılığının, daha fazla yatırım, daha fazla üretim, daha fazla ticaret ve daha fazla ihracat olduğunu vurguladı.

TİM olarak, orta ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda bu yeni dönemin ekonomik fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmeye hazır olduklarını belirten Gültepe, "Çünkü inanıyorum ki terörsüz Türkiye, üreten Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye, yatırım yapan Türkiye’dir. Terörsüz Türkiye, daha fazla ihracat yapan Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin istikbali ve milli birliği için alınan tarihi bir karar"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir de kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin geniş mutabakatıyla kabul edilerek yasalaşmasının, Türkiye'nin istikbali ve milli birliği için alınan tarihi bir karar olduğunu kaydetti.

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MÜSİAD olarak, 12 Haziran 2025 tarihinde Türkiye genelindeki tüm şube başkanlarımızla birlikte Diyarbakır’da gerçekleştirdiğimiz Terörsüz Türkiye buluşmasında da ilan ettiğimiz üzere, terör örgütünün lağvedilmesi, asırlardır ilmek ilmek ördüğümüz bin yıllık kardeşliğimizin yeniden dirilişi ve bölgemizin şaha kalkacağı kapsamlı bir ihya seferberliğinin müjdesidir.

Devletimizin sarsılmaz aklı ve milletimizin sarsılmaz vicdanıyla tecelli eden bu yasal düzenlemede, aziz şehitlerimizin hatırasını rahatsız edecek hiçbir af ifadesine yer verilmemesini ve eli kana bulaşmış odakların kapsam dışı tutulmasını hassasiyetimiz ve milli duruşumuz adına son derece kıymetli buluyoruz."

Özdemir, "Canlarını vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimizin hatıraları kalbimizde daima yaşayacak, kahraman gazilerimizin fedakarlıkları her zaman minnetle hatırlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kırk yılı aşkın süredir Türkiye'nin kalkınma hamlelerini sekteye uğratan, Türk milletinin sofrasından ve geleceğinden 2 trilyon doları aşkın devasa bir kaynağı çalan terör prangasının artık tamamen kırıldığını dile getiren Özdemir, artık bekleme değil harekete geçme, kaynakları savunmada değil kalkınmada, üretimde, istihdamda ve yüksek teknolojide taarruz amacıyla kullanma vakti olduğunu bildirdi.

Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"MÜSİAD ailesi olarak tüm şubelerimiz ve küresel ağımızla Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere tüm coğrafyamızda yatırımları artırmaya, gençlerimize istihdam kapıları açmaya ve üretim çarklarını çok daha güçlü döndürmeye kararlıyız. Bu tarihi sürecin nihayete ermesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, devlet adamlığı ve gayretleriyle sürece güç katan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, TBMM çatısı altında milli bir duruş sergileyerek öncülük eden TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a, yasaya destek veren tüm siyasi partilerimize ve milletvekillerimize iş dünyamız adına şükranlarımızı sunuyoruz.

Terörsüz Türkiye vizyonumuz ile ülkemizin ve gönül coğrafyamızın huzuru, bereketi ve iktisadi bağımsızlığı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

"Çerçeve Yasa ile tarihi bir eşiğin aşıldığına şahitlik ediyoruz"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesi ve devletin kararlılığıyla yürütülen Terörsüz Türkiye hedefinde, TBMM’de kabul edilen Çerçeve Yasa ile tarihi bir eşiğin aşıldığına şahit olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır enerjisini, kaynaklarını ve insan gücünü tüketen terör belasından tamamen kurtulma yolunda atılan her adımı, iş dünyası olarak büyük bir memnuniyet ve umutla takip ettiklerini kaydeden Olpak, bugün gelinen noktada, sürecin hukuki altyapısının güçlendirilmesi ve kalıcı hale getirilmesi adına atılan bu adımı son derece kıymetli bulduklarını belirtti.

Olpak, şunları kaydetti:

"Terörün gölgesinin kalktığı, huzur ve güven ortamının güçlendiği bir Türkiye, toplumsal barışın yanı sıra ekonomik kalkınmanın da en güçlü teminatıdır. Daha fazla yatırım, daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha güçlü bir ihracat performansı için ihtiyaç duyduğumuz güven ve öngörülebilirlik ortamının güçlenmesi, ülkemizin küresel rekabet gücüne de önemli katkılar sağlayacaktır.

Türkiye, bulunduğu coğrafyada üretim kapasitesi, girişimcilik gücü ve ekonomik dinamizmiyle öne çıkan bir ülke. İçeride birlik ve beraberliğin daha da pekiştiği, güven ortamının kalıcı hale geldiği bir dönemin, ülkemizin uluslararası yatırımcılar nezdindeki cazibesini artıracağına, bölgesel kalkınmayı destekleyeceğine inanıyoruz."

Olpak, DEİK olarak, Türkiye'nin ticari diplomasisini güçlendirmek amacıyla dünyanın dört bir yanında faaliyet gösterdiklerini belirterek, uluslararası muhataplarıyla gerçekleştirdikleri temaslarda da güven, istikrar ve öngörülebilirlik, ekonomik gelişmenin en temel unsurları arasında yer aldığını vurguladı.

Bu bakımdan, ülkenin geleceğine ilişkin umutları güçlendiren her adımın ekonomik yansımalarının da son derece olumlu olacağını değerlendirdiklerini ifade eden Olpak, şöyle devam etti:

"Bu süreçte, vatanımızın birliği ve milletimizin huzuru için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve fedakarlıklarıyla tarihimize geçen kahraman gazilerimizi daima minnet ve rahmetle anıyoruz. Onların bizlere emanet ettiği güçlü Türkiye idealini daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. İş dünyası olarak, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına sağlayacağı katkıların bilincindeyiz. Bu doğrultuda, atılan adımların hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyor, Türkiye’nin daha güçlü, daha müreffeh ve daha etkili bir geleceğe emin adımlarla ilerlediğine inanıyoruz."

"Terörden arınmış bir Türkiye, daha güvenli, daha huzurlu ve yatırım ortamına açık bir Türkiye demektir"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da sürecin hassasiyetine vurgu yaparak toplumsal huzurun korunması ve ekonomik kalkınma açısından taşıdığı önemi dile getirdi.

Terörsüz Türkiye hedefinin, ülkenin geleceği açısından önemli, tarihi bir çağrı olduğunu vurgulayan Aydın, ASKON olarak bu sürecin başından beri en büyük destekçilerinden biri olduklarını ve TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda görüş ve önerilerini sunduklarını ifade etti.

Aydın, bu sürecin son derece hassas bir süreç olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Hepimizin ortak sorumluluğu, toplumsal huzuru ve birliğimizi bozacak her türlü adımdan uzak durmak, sağduyu ve birliktelik bilinciyle hareket etmektir. Unutmayalım ki huzur yoksa yatırım olmaz, güven yoksa üretim olmaz, birlik yoksa ihracat olmaz.

Terörden arınmış bir Türkiye, daha güvenli, daha huzurlu ve yatırım ortamına açık bir Türkiye demektir. Bu, aynı zamanda müreffeh, mutlu ve huzurlu insanlar demektir. Yurtta barışın ve huzurun sağlandığı bir ortamda ülkemiz çok daha müreffeh olacak, dünya ülkeleri arasındaki rekabet gücümüz artacaktır."

Bir fabrikanın bacasından tüten dumanın, sadece üretimi değil, aynı zamanda huzuru da temsil ettiğini dile getiren Aydın, bu yeni dönemin, üretime ve yatırıma büyük katkı sunacağını, yerli ve yabancı yatırımcı için ülkeyi çok daha güvenilir bir liman haline getireceğini ifade etti.

Aydın, dünyanın neresinde olursa olsun iş insanlarının her daim güvenli limanları tercih ettiğini belirterek, güvenli limanlarda kazananın Türkiye olacağını kaydetti.

Aydın, "Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sürece katkı sunan tüm siyasi iradeye teşekkür ediyor, atılan bu tarihi adımın ülkemize, milletimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasının sonunda sürecin toplumsal barışı tesis edeceğine olan inancını yineleyen Aydın, iş dünyası temsilcisi olarak her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirtti.