İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 2 kişinin yaralandığı, daha önce hayatını kaybeden 1 kişinin naaşının enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kaybı ve yaralanmalara ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte, daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin naaşı enkaz altından çıkarıldı, son saldırılarda ise 2 kişi yaralandı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 4 bin 148 kişinin yaralandığı, 1259 kişinin hayatını kaybettiği, enkaz altından ise 808 kişinin cenazesinin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 388, yaralı sayısının ise 174 bin 259 olduğu ifade edildi.