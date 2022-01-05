Dolar
13.63
Euro
15.45
Altın
1,823.14
ETH/USDT
3,798.20
BTC/USDT
46,310.00
BIST 100
2,005.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İş dünyası ekonomideki pozitif havadan memnun

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Gerek döviz kurları gerek diğer noktalar bir istikrara kavuşmaya başladı. Bundan dolayı memnuniyetimiz var." dedi.

Zeynep Çetinkaya   | 05.01.2022
İş dünyası ekonomideki pozitif havadan memnun

Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Gerek döviz kurları gerek diğer noktalar bir istikrara kavuşmaya başladı. Bundan dolayı memnuniyetimiz var." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin TOBB heyetini kabulünün ardından Hisarcıklıoğlu, basın mensuplarına toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Bakan Nebati'ye TOBB Yönetim Kurulu ve Türk özel sektörünün çatı kuruluşu olarak hayırlı olsun ziyaretine geldiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, kendisinin Nebati ile daha önce 11 Aralık'ta İstanbul'da bir araya geldiğini anımsattı.

Pozitif havadan dolayı memnun olduklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Gerek döviz kurları gerek diğer noktalar bir istikrara kavuşmaya başladı. Bundan dolayı memnuniyetimiz var. Üyelerimizin taleplerini de bugün sayın Bakanımıza ilettik. 2 saattir bu konuları konuşuyoruz. Sayın Bakanın yaklaşımı pozitif. Bu iş dünyası için de bize şevk veriyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da 24 bin 590 ile en yüksek Kovid-19 günlük vaka sayısı kaydedildi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 830 bini geçti
Kıbrıs Rum kesiminde öğrencilerden 48 saatte bir Kovid-19 testi istenecek
Çocuklarda solunum yolu hastalıkları arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları 65 ilde azaldı, 15 ilde arttı, 1 ilde değişmedi

Benzer haberler

İş dünyası ekonomideki pozitif havadan memnun

İş dünyası ekonomideki pozitif havadan memnun

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TOBB heyetini kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyasının temsilcilerini kabule başladı