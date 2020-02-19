Euro
6.56
Dolar
6.07
BIST 100
119,766.50
Altın
1,608.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Standartlar konusunda üreticilerin elini taşın altına koyması gerekiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, standartlar konusunda üreticilerin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 19.02.2020
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Standartlar konusunda üreticilerin elini taşın altına koyması gerekiyor

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mustafa Varank,, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde düzenlenen "Standardizasyon Zirvesi"ne katıldı.

Varank, buradaki konuşmasında, TSE bünyesinde kurulan milli teknik (ayna) komitelerin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sanayici, akademisyen ve ilgili tüm tarafları TSE bünyesinde kurulan ayna komitelerin çalışmalarına katılmaya davet eden Varank, standartların belirlenmesinde üretim sürecinin bizzat içinde olan, çarkları döndürenlerin yönlendirici olması ve seslerini duyurması gerektiğini bildirdi.

Varank, TSE ile TOBB arasında iş birliği protokolü imzalandığının altını çizdi. Protokolle sanayiciler ve ticaret erbaplarının, uluslararası standardizasyon faaliyetlerine etkin katılımı için önemli bir adım attıklarını vurgulayan Varank, "Standartlar konusunda üreticilerin elini taşın altına koyması gerekiyor. Standartların belirlenmesinde masa başında oturan, sektörü bilmeyen uzmanlar değil, üretim sürecinin bizzat içinde olan, çarkları döndüren üreticiler yönlendirici olmalı ve seslerini duyurmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim programı

İş birliği protokolünün ardından TSE ve TOBB, enstitü bünyesinde faaliyet gösteren ayna komitelere insan kaynağı sağlamak üzere veri tabanı oluşturdu. İki kurumdan yapılan açıklamalarda da "Standartlar Milli Takımı" olarak ifade edilen ekipleri kurmak üzere yürütülen iş birliğine ilişkin çalışmalar aktarıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TSE Başkanı Adem Şahin'in görüşlerine yer verilen açıklamalara göre, standardizasyon konusunda farkındalığı artırmak üzere TSE ve TOBB birlikte çalışacak. İşletmelerde standardizasyon konusunda yeterli insan kaynağı oluşturulması amacıyla bir eğitim programı uygulanacak. Buradaki asıl hedef, uluslararası teknik komitelere temsilciler göndermek olarak belirlendi.

Standardizasyon alanında insan kaynağı sağlamak üzere oluşturulan eğitim programına katılmak isteyenlerin, öncelikle TSE ve TOBB tarafından hazırlanan ve "http://std.tobb.org.tr" adresinden ulaşılabilen standardizasyon veri tabanına kaydolmaları gerekiyor.

Eğitimler gerçekleştirildikten sonra programa katılanlarla ayna komite toplantıları gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya
İsrail’in yeni Afrika politikası BAE üzerinden yürüyor
Çin'de devrimin başladığı kentte devrimin partisi sorgulanıyor
2020 ABD Seçimleri: Cumhuriyetçi konsolidasyon, Demokratik parçalanma
Küresel ticarette koronavirüs etkileri hissediliyor

Benzer haberler

'Türkiye’yi yükseköğretimde global bir marka haline getirmek istiyoruz'

'Türkiye’yi yükseköğretimde global bir marka haline getirmek istiyoruz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Standartlar konusunda üreticilerin elini taşın altına koyması gerekiyor

Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yabancı yatırımlarda güçlü ivmelenme bekliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yabancı yatırımlarda güçlü ivmelenme bekliyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: TÜBİTAK BİGG Programı ile 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: TÜBİTAK BİGG Programı ile 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz
Milli radarda sona yaklaşıldı

Milli radarda sona yaklaşıldı