Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.36
Dolar
5.65
BIST 100
93,393.62
Altın
1,293.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe'deki mitingde halka hitap ediyor
logo
Ekonomi

'İran'da ekonomi İran-Irak savaşındaki durumdan daha kötü'

İran Meclis Başkan Vekili Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki ekonomik koşulların İran-Irak savaşındaki durumdan daha kötü olduğunu belirtti.

Narges Rezai,Tolga Akbaba   | 29.03.2019
'İran'da ekonomi İran-Irak savaşındaki durumdan daha kötü'

İstanbul

Başkent Tahran'da "Yaptırımlarla Sürekli Mücadele" başlıklı toplantıda konuşan İran Meclis Başkan Vekili Mesud Pezeşkiyan, İran'ın ekonomik olarak zor günler geçirdiğini ifade ederek, "Bana göre ülkede ekonomik savaş merkezi oluşturulmalı. Mevcut ekonomik koşullar İran-Irak savaşındaki durumdan daha kötü." dedi.

Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını her geçen gün şiddetlendirdiğine vurgu yaparak, ülkesinde bankacılık alanında da zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

İran Meclisi Haber Ajansına (ICANA) göre, İran'ın Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üye olup olmamasının uluslararası ticaret ve ülke ekonomisinin gelişmesinde belirleyici rol oynayacağını kaydeden Pezeşkiyan, yetkililerin halka ekonomi konusunda gerçek durumu samimi bir şekilde anlatması halinde halkın, yaptırımların etkisinin azaltılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde kara para aklamayla mücadele edilmesi için kurulan FATF, Kuzey Kore ile birlikte gri listede bulunan İran yönetimine, ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlamak için temmuz ayına kadar süre vermişti.

FATF, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik 37 üye ülkenin bankacılık ve mali sistemini denetliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor
Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar

Benzer haberler

İran'da sel felaketinin ağır bilançosu

İran'da sel felaketinin ağır bilançosu

İran'daki sel felaketinde can kaybı 44'e yükseldi

İsrailli Bakan'dan Suriye'ye saldırı itirafı

İran'daki sel felaketinin bilançosu 5 eyalette 170 milyon dolar

İran'daki sel felaketinin bilançosu 5 eyalette 170 milyon dolar
İran'da sağanak yağışlar barajların taşmasına neden oluyor

İran'da sağanak yağışlar barajların taşmasına neden oluyor
İran'daki selde yardım ekibini taşıyan kayık alabora oldu

İran'daki selde yardım ekibini taşıyan kayık alabora oldu