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Ekonomi

İran yumurta ihracatını durdurdu

İran Piyasa Düzenleme Kurulu, fiyatların yükselmesi nedeniyle yumurta ihracatını durdurdu.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 06.07.2020
İran yumurta ihracatını durdurdu

İstanbul

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Piyasa Düzenleme Kurulu'nun kararı üzerine, ülkede yumurta fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yurt dışına söz konusu ürünü ihraç eden firmaların izin belgeleri 4 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla iptal edildi.

Geçtiğimiz günlerde İran'da 30 adetlik bir koli yumurtanın fiyatı 20 bin tümenden 32 bin tümene (yaklaşık 1,6 dolar) yükselmişti.

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