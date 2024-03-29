Irak, İran'dan 5 yıl boyunca doğal gaz satın alacak
Irak, İran ile 5 yıllık doğal gaz ithalatı anlaşması imzaladığını duyurdu.
Bağdat
Irak Elektrik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl, İran Ulusal Gaz Şirketi ile gaz ithalatı konusunda 5 yıllık anlaşmayı imzaladı.
Buna göre Irak, 5 yıl boyunca İran'dan günlük 50 milyon metreküp gaz ithal edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.