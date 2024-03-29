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Ekonomi

Irak, İran'dan 5 yıl boyunca doğal gaz satın alacak

Irak, İran ile 5 yıllık doğal gaz ithalatı anlaşması imzaladığını duyurdu.

Haydar Karaalp  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Irak, İran'dan 5 yıl boyunca doğal gaz satın alacak

Bağdat

Irak Elektrik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl, İran Ulusal Gaz Şirketi ile gaz ithalatı konusunda 5 yıllık anlaşmayı imzaladı.

Buna göre Irak, 5 yıl boyunca İran'dan günlük 50 milyon metreküp gaz ithal edecek.

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