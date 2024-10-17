IPARD III Programı kapsamında 211 projeye 1,9 milyar lira hibe sağlanacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "IPARD III Programı 1. Başvuru Çağrı İlanı" kapsamındaki ilk grup proje değerlendirmesinin sonuçlandığını belirterek, uygun bulunan 211 projeye toplam 1,9 milyar lira hibe sağlanacağını bildirdi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.
İlk grup proje değerlendirmesinin sonuçlandığını kaydeden Yumaklı, "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar'ın değerlendirme süreci tamamlanarak uygun bulunan 211 projeye toplam 1,9 milyar lira hibe desteği sağlanacak." ifadesini kullandı.
Yumaklı, farklı illerdeki 211 girişimcinin daha hayallerini gerçekleştirip, yaklaşık 4 milyar lira tutarında yatırımın ülkeye kazandırılacağını belirterek, "Bu yatırımlarla tarımsal üretim ve kırsal kalkınmadaki gücümüze güç katacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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