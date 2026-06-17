"İnşaat Zirvesi Türkiye" etkinliği, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bazı ülkelerin bakanları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da başladı.

"İnşaat Zirvesi Türkiye" etkinliği Ankara'da başladı "İnşaat Zirvesi Türkiye" etkinliği, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bazı ülkelerin bakanları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da başladı.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından Ticaret Bakanlığının destekleriyle düzenlenen "İnşaat Zirvesi Türkiye" etkinliği, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bazı ülkelerin bakanları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara'daki bir otelde başladı.

Birleşik Krallık Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Chris Bryant, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki "birlikte inşa etme" motivasyonunun uzun yıllara dayandığını bildirerek, İngiliz mimarların Türkiye'de hayata geçirdiği projelerin bu durumun en önemli kanıtı olduğunu söyledi.

Türk müteahhitlerinin zorlu pazarlardaki yetkinliğinin Birleşik Krallık'ın danışmanlık ve finans gücüyle mükemmel bir uyum sağladığına işaret eden Bryant, Birleşik Krallık İhracat Finansmanı (UKEF) kuruluşu aracılığıyla Türkiye'deki altyapı projelerine sağladıkları desteklere ilişkin bilgi verdi.

Bryant, Türkiye ve Birleşik Krallık işbirliğinin üçüncü ülkelere de yansıdığını, farklı bölgelerde de ortak projeler geliştirdiklerini aktararak, "Ukrayna'nın yeniden imarı kapsamında Kiev yakınlarında yıkılan bazı yapılar, Birleşik Krallık finansmanı ve Türk firmaları tarafından inşa edildi." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticari ilişkileri "tekerleğin dönmesine" benzeten Bryant, şu ifadeleri kullandı:

“Tekerleği döndürmeye devam etmeliyiz. Serbest ticaret anlaşması müzakerelerini ve ilişkilerimizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz. Birleşik Krallık, demir yolu, lojistik, enerji ve sağlık sektörlerini öncelikli alanlar olarak belirledi. Yeni finansal araçlarla Türk ortaklarla daha fazla iş yapmak istiyoruz, birlikte yeni köprüler kurmaya devam edeceğiz.”

"Türk şirketleri yetkinliklerini kanıtlamıştır"

Açılışta konuşan Kırgızistan İnşaat Mimarlık, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanı Nurdan Kemelovich de Kırgızistan'ın modern altyapı ve kaliteli konut projelerinin devlet önceliği haline geldiğini belirterek, inşaat sektörünün Kırgız ekonomisinin lokomotifi olduğunu söyledi.

Türk müteahhitlik firmalarının Kırgızistan'da bugüne kadar çok önemli projelere imza attığını bildiren Kemelovich, "Türk şirketleri sadece konut değil, sosyal, ticari ve turistik tesislerdeki yetkinliklerini kanıtlamıştır. Bu işbirliğini yeni dönemde daha stratejik projelere taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kemelovich, ülke genelindeki mühendislik altyapısı modernizasyonu projelerinde Türk firmalarının imzasını görmek istediklerine dikkati çekerek, Kırgızistan'ın teknoloji transferi ve dijitalleşme odaklı projelerde Türk ortaklarına her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Kırgızistan'ın yatırım ikliminin her geçen gün daha elverişli hale geldiğini aktaran Kemelovich, "Hız, kalite ve deprem güvenliği gibi alanlarda dünya standartlarında iş yapan Türk müteahhitlerini yarının Kırgızistan'ını birlikte inşa etmeye davet ediyorum." dedi.

"Türkiye bizim için çok büyük bir referans"

Gine Şehircilik, Emlak ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Muhammed Lamine Savane de konut arzından arazi yönetimine, prosedürlerin dijitalleşmesinden akıllı şehirlerin inşasına kadar birçok alanda reform yaptıklarını belirtti.

Amaçlarının, sadece bina inşa etmek olmadığını, rekabetçi, akıllı ve kapsayıcı yaşam alanları oluşturma hedeflerinin bulunduğunu bildiren Savane, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktada Türkiye'nin tecrübesi bizim için çok büyük bir referans. Türk şirketleri karmaşık altyapı projelerindeki yetkinliklerini ve yenilikçi çözümlerini tüm dünyada kanıtlamıştır. Gine, Türk dostlarıyla modern şehirler, endüstriyel prefabrikasyon ve teknoloji transferi gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek istemektedir."

Savane, Gine'deki iş ortamının her geçen gün iyileştiğine ve hukuki güvenliğin güçlendirildiğine dikkati çekerek, Gine'nin bugün uluslararası yatırımlar için oldukça cazip fırsatlar sunduğunu söyledi.

Yatırımcılara, yarının Gine'sini sadece ekonomik ortaklar olarak değil, güven ve inovasyon temelinde uzun vadeli bir vizyonun parçası olarak birlikte kurma çağrısında bulunan Savane, ülkelerinin kalkınma sürecine verdikleri destek ve gösterdikleri yakın ilgiden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Eren: İnşaat sektörü, 200 sektörü doğrudan ve dolaylı etkiliyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, burada yaptığı konuşmada, inşaat sektörünün, ekonomik büyümenin, istihdamın ve kalkınmanın temel taşı olarak yaklaşık 200 sektörü doğrudan ve dolaylı etkilediğini söyledi.

Tarih boyunca medeniyetlerin gelişmişlik düzeyinin, inşa ettikleri altyapılarla ölçüldüğünü belirten Eren, "İnsanları ve ekonomileri birbirine bağlayan yollar, köprüler, limanlar ve şehirler sadece mühendislik başarısının değil, aynı zamanda toplumsal ilerlemenin de simgesi olmuştur. Ancak bugün sektörümüz, tarihte eşine az rastlanır bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon, ileri malzemeler ve veri odaklı proje yönetimi uygulamaları, projelerin tasarlanma, hayata geçirilme ve işletilme biçimlerini köklü bir şekilde değiştirmektedir." diye konuştu.

Eren, hızlı kentleşme, iklim değişikliği, tedarik zincirlerinde yaşanan kırılganlıklar ve sürdürülebilirlik alanında artan beklentiler gibi küresel ölçekte önemli sınamalarla da karşı karşıya olunduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

“Dönemin gerekliliklerine cevap verebilmek, yenilikçiliği, dayanıklılığı ve her şeyden önemlisi uluslararası işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Kuşkusuz hiçbir ülke, hiçbir kurum ve hiçbir şirket bu dönüşümü tek başına yönetemez. İşte bu nedenle bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik gibi uluslararası platformlar her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır.”

Yurt dışında 13 bin proje tamamlandı

Sektörün farklı kesimlerinden 1000'den fazla ziyaretçinin etkinliğe katıldığı bilgisini veren Eren, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Çin, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, İsveç, İtalya ve Japonya'dan toplam 81 firmayı ağırladıklarını bildirdi.

Eren, program kapsamında düzenlenecek oturumlarda dijitalleşme, yapay zeka, veri merkezleri, sürdürülebilirlik, döngüsel inşaat uygulamaları ve yenilikçi yapı malzemeleri gibi konuların ele alınacağını belirterek, "Bu tartışmaların, sektörümüzün önündeki fırsatları daha iyi değerlendirmemize ve karşı karşıya bulunduğumuz zorluklara daha etkin çözümler geliştirmemize katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Türk inşaat sektörünün söz konusu dönüşüm sürecine güçlü bir tecrübe ve birikimle girdiğini ifade eden Eren, "Türk müteahhitleri son 50 yılda 138 ülkede yaklaşık 13 bin projeyi başarıyla tamamlamış, üstlenilen projelerin tutarı 562 milyar doları aşmıştır. Havalimanlarından otoyollara, enerji santrallerinden demir yollarına, sağlık tesislerinden büyük ölçekli altyapı projelerine kadar uzanan geniş bir yelpazede şirketlerimiz Avrupa, Asya, Orta Doğu, Amerika ve Afrika'da önemli başarılara imza atıyorlar." diye konuştu.

Büyükelçi Hamalainen: Türkiye başarılı bir inşaat sektörüne sahip

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen de ülkesinin bu etkinlikte olmasının büyük bir fırsat niteliği taşıdığını söyledi.

Küresel inşaat sektörünün yeni bir çağa geçiş yaptığına işaret eden Hamalainen, altyapı ihtiyaçlarının çok hızlı arttığını, bununla beraber iklim değişikliğinin de sektörü yeniden düşünmeye ittiğini dile getirdi.

Hamalainen, Finlandiya'nın 2035 yılına kadar karbon nötr olma hedefi bulunduğunu belirterek, söz konusu hedefin yapı sektörü, altyapı ve kentsel gelişim ile kalkınma gibi alanlarda geçerli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Asya'da da en önemli dinamik ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Hamalainen, "Türkiye başarılı bir inşaat sektörüne sahip. Bu birçok dönemde güçlü bir konumdur." dedi.

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Güral: Farklılaşmamız gerekiyor

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral da inşaat sektörünün yalnızca inşa eden bir sektör olmadığını, aynı zamanda yaşam alanlarını şekillendiren ekonomik bir güç olduğunu ifade etti. Güral, dünyanın hızlı şekilde değiştiğine dikkati çekerek, "Yenilikçi ve sürdürülebilir olmak ve sektörlerimizde farklılaşmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.