Dolar
34.02
Euro
37.59
Altın
2,522.44
ETH/USDT
2,316.40
BTC/USDT
56,512.00
BIST 100
9,574.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda mahkemenin yeni üyeliğine seçilen Metin Kıratlı’nın yemin törenine katılıyor. DRON - İzmir’in Menderes ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Çukuraltı Mahallesi’ndeki istinat duvarı ve yol çöktü. Park halindeki 3 araç ve 3 binada hasar meydana geldi.
logo
Ekonomi

İnşaat malzemesi ihracatı temmuzda 2,49 milyar dolara yükseldi

Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi ihracatı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artarak 2,49 milyar dolara ulaştı.

Emirhan Yılmaz  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
İnşaat malzemesi ihracatı temmuzda 2,49 milyar dolara yükseldi

İstanbul

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksinin temmuz ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, inşaat malzemesi sanayisinin ihracatı temmuzda yıllık bazda yüzde 6,9 artarak 2,49 milyar dolara yükseldi. Söz konusu ayda ihracat miktarı da 3,82 milyon ton oldu. İnşaat malzemesi sanayisinin kilogram başına düşen birim ihracat değeri temmuzda 0,65 dolara çıktı.

Temmuz itibarıyla son 12 aylık inşaat malzemesi ihracatı ise 28,89 milyar dolar oldu.

İnşaat malzemesi ithalatı da temmuzda 1,089 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalat birim fiyatı 3,18 dolar olarak kayıtlara geçti.

Alt sektörlerin ihracatı artış gösterdi

Rapora göre, temmuz ayında inşaat malzemesi sanayisinde alt sektörlerin ihracatı genel olarak artış gösterirken, sekiz alt ürün grubunun beşinde ortalama ihracat birim fiyatları ise geçen yılın temmuz ayına göre düşük gerçekleşti. Emtia fiyatlarındaki düşüşler bu gerilemede belirleyici oldu.

Mineral, taş ve toprak ürünlerinin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 ve elektrik malzemesi ve teçhizatlarında birim fiyatlar yüzde 6,4 artarken, demir çelik ürünleri ihracat birim fiyatları yüzde 3,8, metal bazlı ürünler fiyatları yüzde 3,3, ağaç ve ahşap ürünler fiyatları yüzde 4, kimyasal ürünlerde ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 24 ve yalıtım malzemeleri ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 düşüş gösterdi.

Öte yandan, temmuzda prefabrik yapılar dışındaki 7 alt sektörün ihracatında miktar ve değer olarak artış gözlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiğimiz destek bakidir
Emniyetin "kurbağa adamları" Van Gölü'ndeki dalışlarla göreve hazırlanıyor
Narin Güran'ın ölümüyle ilgili tutuklanan amcası muhtarlık görevinden uzaklaştırıldı
FETÖ'nün sözde "emniyet imamı" Kemalettin Özdemir hakim karşısında
Büyük Aile Platformu "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş" düzenleyecek

Benzer haberler

İnşaat malzemesi ihracatı temmuzda 2,49 milyar dolara yükseldi

İnşaat malzemesi ihracatı temmuzda 2,49 milyar dolara yükseldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet