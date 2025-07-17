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Ekonomi

İnşaat malzemeleri ihracatı mayısta 2,84 milyar dolara yükseldi

Türkiye'nin inşaat malzemeleri ihracatı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 2,84 milyar dolara yükseldi.

Uğur Aslanhan  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
İnşaat malzemeleri ihracatı mayısta 2,84 milyar dolara yükseldi

İstanbul

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından her ay hazırlanan dış ticaret endeksinin mayıs sonuçları açıklandı.

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Buna göre, mayısta inşaat malzemesi sanayisinin ihracatı yıllık bazda yüzde 5,6 artarak 2,84 milyar dolara ulaştı. Miktar açısından değerlendirildiğinde sektör ihracatı yüzde 9 artışla 4,92 milyon tona çıktı. Böylece ihracatta değer ve miktar olarak 2022 Eylül ayından sonraki en yüksek seviyeye ulaşıldı. Son 12 aylık inşaat malzemesi ihracatı da 29,73 milyar dolara çıktı.

Mayısta ihracatın nisana göre yüksek düzeyde artması dikkati çekti. Bu alanda değer bazında 428 milyon dolar, miktar bazında ise 831 bin ton yükseliş yaşandı.

Pazarlarda tarife beklentilerinin yarattığı belirsizlikler yaşanırken, Türkiye alternatif tedarikçi olarak öne çıktı. Emtia fiyatları mayısta yükselirken, ülke içinde alınan ilave sıkılaşma önlemleri finansman sıkıntılarını artırdı.

Mayısta inşaat malzemesi sanayisinin kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatı 0,58 dolar oldu.

İthalat yüzde 14,4 azaldı

İnşaat malzemesi sanayisi ithalatı ise mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 azalarak 996 milyon dolara geriledi. Miktar bazında mayısta yaklaşık 347 bin tonluk ithalat gerçekleşirken, ortalama ithalat birim fiyatı 2,87 dolar oldu.

6 alt ürün grubunda ihracat arttı

Rapora göre, inşaat malzemesi sanayisinde alt sektörlerin ihracatı miktar ve değer olarak genelde pozitif performans gösterdi. İhracat pazarlarındaki durgunluk ve tarife belirsizliği alt sektörleri farklı şekillerde etkiledi.

Toplam 8 alt grubun 6'sında ihracat artarken, ikisinde azaldı. Artış oranı demir çelik ürünlerinde yüzde 3,6, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 1,8, elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında yüzde 12,6, metal bazlı ürünlerde yüzde 10,6, kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 5,3, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 0,7 olarak gerçekleşti.

Yalıtım malzemeleri ihracatında yüzde 13,6, prefabrik yapılarda ise yüzde 15,4 gerileme yaşandı.

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