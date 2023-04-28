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Ekonomi

İngiltere'de otomobil üretimi 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 6 arttı

İngiltere’de otomobil üretimi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6 artış kaydetti.

Gökhan Kurtaran  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
İngiltere'de otomobil üretimi 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 6 arttı

Londra

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu’ndan (SMMT) yapılan açıklamada, ülkede otomobil üretiminin bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış kaydederek toplam 219 bin 887’ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede otomobil üretimindeki artışta tedarik sıkıntısının hafiflemesinin etkili olduğu kaydedilirken bu yılın mart ayında otomobil üretiminin yüzde 6,1 artış kaydederek 81 bin 500’e yükseldiğine dikkat çekildi.

İhraç amaçlı üretilen otomobil sayısının ise mart ayında yüzde 10,4 artarak 61 bin 546’ya yükseldiği hatırlatıldı.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, “Ülkede otomobil üretimi son iki aydır verilerin iyimserlik yaratmasına rağmen halen salgın öncesine kıyasla düşük seviyede.” ifadesini kullandı.

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