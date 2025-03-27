Dolar
38.01
Euro
41.04
Altın
3,057.23
ETH/USDT
2,013.40
BTC/USDT
87,407.00
BIST 100
9,612.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor

SPK, bu hafta finans dünyasının önde gelen bankalarından uluslararası çapta hizmet veren İngiliz devi Barclays Bank PLC'nin yüzde 100'üne sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurumun kuruluşuna izin verdi.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor

İstanbul

Sermaye Piyasası Kurulu'nun haftalık bülteni yayımlandı.

Buna göre Kurul, Barclays Bank PLC'nin yüzde 100'üne sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurumun kuruluşunu uygun buldu.

Analistler, Kurul'un, bir süre önce yeni aracı kurum kuruluşunun önünü açtığına dikkati çekerek, uzun bir sürenin ardından bu ölçekte bir finans kurumunun Türkiye'ye olan ilgisinin piyasalar tarafından olumlu karşılanacağını kaydetti.

SPK, daha önce de yine Türkiye'nin önde gelen bankaları olan Aktif Yatırım Bankası AŞ ve Fibabanka AŞ'ye ait 2 yeni aracı kurum kuruluşunu onaylamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 12 şirkete el konuldu
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Hatay'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Marmara Bölgesi'nde Ramazan Bayramı boyunca yağışlı hava etkili olacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar Şura Konseyi Başkanı Ghanim ile telefonda görüştü

Benzer haberler

İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor

İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor

Sermaye Piyasası Kurulu açıklaması

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet