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Ekonomi

İngiliz denetim kuruluşu, Amazon'a rekabet incelemesi başlattı

İngiliz Rekabet Otoritesi (CMA), online satış platformu Amazon’a müşterilerine rekabet düzenlemelerine uygun olmayan seçenekleri sunduğu gerekçesiyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

Gökhan Kurtaran   | 06.07.2022
İngiliz denetim kuruluşu, Amazon'a rekabet incelemesi başlattı

LONDRA

CMA'dan yapılan açıklamada, Amazon'un İngiltere'de müşterilerine en dezavantajlı seçenekleri sunarak rekabet düzenlemelerine aykırı faaliyet gösterdiğine ilişkin endişeler olduğu, bu nedenle de şirkete inceleme başlatıldığı bildirildi.

Amazon'un kendi perakende ürünlerinin yanı sıra üçüncü şirketlerin ürünlerinin de satışına aynı platformda yer verdiği belirtilen açıklamada, şirketin kendi ürünlerine online satış platformunda "daha öncelikli ve avantajlıymış" gibi yer verdiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu incelemenin Amazon'un İngiltere pazarında baskın bir yerinin olup olmadığının anlaşılması, şirketin mevcut konumunu "haksız" ve "ezici" bir şekilde kullanıp kullanmadığının araştırılması için başlatıldığı bildirildi.

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