Euro
6.22
Dolar
5.68
BIST 100
102,618.40
Altın
1,505.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

IMF'nin yeni başkanı belirlendi

Bulgar asıllı Kristalina Georgieva, Uluslararası Para Fonu'nun yeni başkanı oldu.

Ata Ufuk Şeker   | 25.09.2019
IMF'nin yeni başkanı belirlendi

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığına Bulgar asıllı Kristalina Georgieva seçildi.

IMF İcra Kurulu, Georgieva'nın 1 Ekim'den itibaren IMF başkanı olması kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, Georgieva'nın görev süresinin 5 yıl olacağı belirtildi.

Geleneksel olarak IMF başkanlığına Avrupalı, Dünya Bankası başkanlığına da ABD vatandaşı seçiliyor.

AB üyesi ülke liderleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı görevi sona erecek Mario Draghi'nin yerine getirilecek isim konusunda yapılan müzakereler sonucu, IMF Başkanı Christine Lagarde ismi üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Lagarde, ECB Başkan adaylığı nedeniyle IMF'deki görevinden ayrılmıştı.

AB üyesi ülkeler, IMF başkanlığına Dünya Bankası CEO'su olan Georgieva'yı aday gösterme kararı almıştı.

Bulgaristan'da 1953'te doğan Georgieva, daha önce AB Komisyonu üyeliği de yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump İran kuşatmasını uzun vadeye yayıyor
Suudi Arabistan 'ulusal yalnızlığı'nı keşfetti
Brexit krizine yargı da katıldı
Altının yönünü 'ticaret savaşları' belirleyecek
Nijerya 'İgbo Yahudileri' ve hedefleri

Benzer haberler

New York Long Island'da Türk ailenin evi kundaklandı

New York Long Island'da Türk ailenin evi kundaklandı

IMF'nin yeni başkanı belirlendi

ABD'den Çinli firmalara İran yaptırımı

AB yeşil finansmanı sınıflandırmaya hazırlanıyor

AB yeşil finansmanı sınıflandırmaya hazırlanıyor
AB ilk başsavcısını belirledi

AB ilk başsavcısını belirledi
'Şimdiye kadar gördüğüm en sorumsuzca açıklamaydı'

'Şimdiye kadar gördüğüm en sorumsuzca açıklamaydı'