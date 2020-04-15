Euro
7.49
Dolar
6.89
BIST 100
96,050.85
Altın
1,718.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Koronavirüs

IMF'den 'Mali dengeler kötüleşecek' uyarısı

IMF, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle mali dengelerin neredeyse tüm ülkelerde bu yıl kötüleşmesinin beklendiğini, salgının finansal ve ekonomik sonuçlarının mali açıklar ile kamu borç oranlarında önemli bir artışa neden olacağını bildirdi.

Dilara Zengin   | 15.04.2020
IMF'den 'Mali dengeler kötüleşecek' uyarısı

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Uluslararası Para Fonu (IMF) Mali İzleme Raporu'nun Nisan 2020 sayısını "Kovid-19 Pandemisi Sırasında İnsanları Destekleyen Politikalar" başlığıyla yayımladı.

Salgının maliye politikası eylemlerine olan ihtiyacı benzeri görülmemiş bir seviyeye yükselttiğine dikkat çekilen raporda, salgının insani maliyetinin endişe verici bir düzeyde arttığı, üretim ve kamu finansmanı üzerindeki etkisinin ağır olacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, hükümet müdahalelerinin hızlı, uyumlu ve sağlık krizinin ciddiyetiyle orantılı olması gerektiği vurgulanarak, mali araçların en önemli rolü üstlenmesi gerektiği kaydedildi.

"Likidite desteği iflas riskini azaltır" 

Önceliğin insanlarının hayatını kurtarmak olduğunun altı çizilen raporda, bunu için test ile tedavi harcamalarının karşılanması ve düşük maliyetli bir aşının geliştirilmesinin gerektiği belirtildi.

Raporda, salgına mücadeleye yönelik sosyal mesafenin de önemine işaret edilerek, bu durumun üretimde azalma, düşük vergi gelirleri ve insanlar ile işletmeleri koruma ihtiyacıyla daha yüksek maliyetleri beraberinde getirdiği aktarıldı.

Sosyal mesafe uygulamasının ücretli izin, işsizlik yardımları, maaş yardımı ve vergi ertelemeleri gibi büyük, geçici ve hedef odaklı önlemlerle yapılabileceğinin belirtildiği raporda, aynı şekilde işletmelere yönelik likidite desteğinin de iflas riskini azaltabileceği bildirildi.

Önlemlerin bedeli 3,3 trilyon dolar 

Raporda, "Kovid-19 salgını ile bunun finansal ve ekonomik sonuçları, mali açıklar ve kamu borç oranlarında önceki tahminlere göre önemli bir artışa neden olacaktır." değerlendirmesine bulunuldu.

Üretim düştükçe gelirin daha da keskin bir şekilde düşeceğine vurgu yapılan raporda, şunlar kaydedildi:

"İnsanları ve şirketleri desteklemek için gerekli sağlık giderleriyle vergi ve harcama önlemlerinin doğrudan mali bedeli de olacaktır. Bunun halihazırda küresel olarak 3,3 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca, kamu sektörü kredileri ve sermaye takviyesi (1,8 trilyon dolar) ile teminatlar ve diğer şartlara bağlı yükümlülükler (2,7 trilyon dolar) finansal ve finansal olmayan teşebbüsleri desteklese de mali risk yaratıyor. Bu zamana kadar alınan politika tedbirlerine dayanarak, mali dengelerin 2020'de neredeyse tüm ülkelerde kötüleşmesi bekleniyor." 

"Kovid-19'un kamu maliyesine etkisinin boyutu belirsiz"

Raporda, bu durumun pandemi, finansal koşullarda ani kötüleşme, zayıf dış talep ve düşük emtia fiyatları gibi çoklu şoklarla karşı karşıya olan gelişmekte olan ekonomiler için daha endişe verici olduğu ifade edildi.

IMF'nin raporunda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Kovid-19'un kamu maliyesi üzerindeki etkisinin boyutu, şu an için oldukça belirsiz ve sadece pandeminin süresine değil aynı zamanda ekonomik toparlanmanın hızına bağlı olacaktır. Kamu sektörü desteği, krediler ve teminatlar gibi araçlar dahil olmak üzere olağanüstü bir ölçekte sağlandığından, mali riskleri yönetmede şeffaflık çok önemli."

Raporda, salgının kontrol altına alınmasıyla, geniş kapsamlı, koordineli mali teşviklerin ekonomik toparlanmayı desteklemede daha etkili bir araç haline geleceği belirtilerek, ekonomiler toparlandığında borç sürdürülebilirliğinin sağlanmasında ilerle kaydedilmesinin gerekeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Juventus'ta Matuidi ve Rugani koronavirüsü yendi
Sanofi ve GSK, Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek için iş birliği yaptı
IMF'den 'Mali dengeler kötüleşecek' uyarısı
Eski MI6 Şefi: Çin dünyadan başta bilgi gizledi, sorumlu tutulmalı
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı

Benzer haberler

IMF'den 'Mali dengeler kötüleşecek' uyarısı

IMF'den 'Mali dengeler kötüleşecek' uyarısı

Eski MI6 Şefi: Çin dünyadan başta bilgi gizledi, sorumlu tutulmalı

ABB Meclisi AK Parti ve MHP grubundan olağanüstü toplantı çağrısı

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı
Libya Başbakanı Serrac'tan darbeci general Hafter'e rest: Hafter ile masaya oturmayacağım

Libya Başbakanı Serrac'tan darbeci general Hafter'e rest: Hafter ile masaya oturmayacağım
İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinlilere Kovid-19 testi yapılan kliniği kapattı

İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinlilere Kovid-19 testi yapılan kliniği kapattı