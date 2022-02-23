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Ekonomi

IMF: Kurumsal borç tutarı 2020 sonunda 83 trilyon dolara ulaştı

Uluslararası Para Fonu (IMF), kurumsal borç tutarının 2020 sonunda 83 trilyon dolar ile küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 98'ine ulaştığını bildirdi.

Dilara Zengin Okay   | 23.02.2022
IMF: Kurumsal borç tutarı 2020 sonunda 83 trilyon dolara ulaştı

Washington

IMF Strateji, Politika ve İnceleme Dairesi Başkanı Ceyla Pazarbaşıoğlu ile IMF Hukuk Departmanı Direktörü Rhoda Weeks-Brown, kurumsal borçlara ilişkin ortak bir blog yazısı kaleme aldı.

IMF yetkilileri, söz konusu yazıda, hükümetlerin ağır borçlu firmaları desteklemesi veya yeniden yapılandırmayı seçmeleri gerektiğini belirtti.

Şirketlerin faiz oranlarının düşük olduğu küresel finansal krizin ardından rekor borçlarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizine girdiklerine işaret edilen yazıda, kurumsal borç tutarının 2020 sonunda 83 trilyon dolara ve küresel GSYH'nin yüzde 98'ine ulaştığı aktarıldı.

Yazıda, gelişmiş ekonomiler ve Çin'in 2020'deki 8,9 trilyon dolarlık artışın yüzde 90'ını oluşturduğu kaydedildi.

Merkez bankalarının enflasyonu kontrol etmek için faiz oranlarını yükselteceğine, şirketlerin borç ödeme maliyetlerinin artacağına dikkat çekilen yazıda, "Hükümetler krizin zirvesinde zor durumdaki firmalara verdikleri mali desteğin ölçeğini küçülttükçe kurumsal zayıflıklar açığa çıkacak." değerlendirmesi yer aldı.

Yazıda, hükümetlerin ekonomik toparlanmaya yönelik riskleri yönetirken zor kararlarla karşı karşıya kaldığı belirtilerek, politika yapıcıların toparlanma risklerini bertaraf etmek için ayakta kalabilecek firmalara destek sağlamaya odaklanmalarının ve çok zarar almış firmalar için ise yeniden yapılandırmaya hazırlanmalarının gerektiği ifade edildi.

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