Dolar
32.18
Euro
34.93
Altın
2,424.82
ETH/USDT
3,771.40
BTC/USDT
71,309.00
BIST 100
10,895.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

IMF: İngiliz ekonomisi yumuşak inişe yaklaşıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), İngiliz ekonomisinin geçen yılki teknik resesyonun ardından yumuşak inişe yaklaştığını ve para politikasında bir sonraki adımın "gevşeme" olduğunu bildirdi.

Nuran Erkul Kaya  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
IMF: İngiliz ekonomisi yumuşak inişe yaklaşıyor

Londra

IMF ekibinin İngiliz ekonomisine ilişkin 5. Madde kapsamında yaptığı değerlendirmenin sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride, İngiltere'de ekonomik büyümenin beklenenden hızlı toparlandığı ifade edildi.

Bu toparlanmanın etkisiyle, 2023'te görülen "ılımlı teknik resesyonun" ardından, İngiliz ekonomisinin yumuşak inişe yaklaştığı belirtilen bildiride, bu yılın ilk çeyreğinde ekonomik büyümenin yüzde 0,6 olduğu kaydedildi.

IMF'nin İngiltere'de bu yıl için ekonomik büyüme beklentisini yüzde 0,5'ten yüzde 0,7'ye çıkardığı kaydedilen bildiride, dezenflasyonun reel gelirleri artırması ve finansal koşulları rahatlatmasıyla büyümenin 2025'te yüzde 1,5'e yükseleceği aktarıldı.

Bildiride, ülkede dezenflasyonun beklenenden hızlı ilerleme kaydettiği ancak hizmet sektörü enflasyonu ve ücret artış baskılarının yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi.

"Manşet enflasyon 2025'in başında yüzde 2 hedefine ulaşacak"

Manşet enflasyonun 2025'in başında kalıcı şekilde yüzde 2 hedefine ulaşacağının öngörüldüğü bildiride, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Büyüme ve enflasyona ilişkin riskler dengeli. Düşen enerji fiyatlarından kaynaklı ikincil etkilerin daha güçlü olması, daha erken ve büyük faiz indirimlerine olanak sağlaması durumunda enflasyon daha düşük ve büyüme de yüksek olabilir. İç talebin beklendiği gibi canlanmaması ve tasarrufların yüksek seyretmeye devam etmesi halinde ise enflasyon ve büyüme düşük kalabilir. Küresel düzeyde finansal bir istikrarsızlık durumunda, İngiltere ülke risk primlerinde bir şok ihtimali de göz ardı edilemez."

"Para politikasında bir sonraki adım gevşeme"

Bildiride, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikasında bir dönüm noktasına ulaştığı ve politikada bir sonraki adımın gevşeme olduğu belirtilerek, "Asıl soru, faizin ne zaman ve ne kadar hızlı düşürüleceğidir. Bu bağlamda, BoE Para Politikası Kurulu (PPK), erken gevşeme riskinden korunmak için enerji fiyatlarının baz etkisini görmenin ve enflasyonun sürdürülebilir şekilde azaldığına ilişkin daha fazla işaret görmenin gerekliliğini ifade etti. Aynı zamanda, gecikmeli gevşeme riski de bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Enflasyon ve enflasyon beklentileri düşerken politika faizini sabit tutmanın ekonomik toparlanmayı durdurma ve hatta tersine çevirme riski bulunduğu aktarılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Para politikasında önümüzdeki birkaç hafta içinde özellikle enflasyon ve iş gücü piyasasına ilişkin gelecek verileri ve risklere ilişkin görünümü yakından izlemeye ve bunlardan bilgi edinmeye devam edilmeli ve gerektiğinde ayarlamalar yapılmalıdır. Bu bağlamda, PPK'nin, kalıcı enflasyonist baskıya ilişkin kanıt birikimini değerlendirmeyi de içeren mevcut 'toplantıdan toplantıya değerlendirme' yaklaşımı uygundur. Ayrıca, BoE PPK'nin, ABD Merkez Bankasının faiz patikasından olası bir sapma, PPK'nın piyasalarla etkin iletişimine prim kazandıracaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Güler: Efes Tatbikatı'na 50 ülke ve yaklaşık 11 bin personel katılacak
Tekirdağ'da öğrenciler ve akademisyenler, Filistin'e destek için yürüdü
Kadıköy'de pitbull cinsi köpeğin kedi ve çevredekilere saldırması kamerada
Türkiye, Güney Avrupa'nın seyahat ve turizmde "en iyi gelişen" ülkesi oldu
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Ankara'da bayraklar yarıya indirildi

Benzer haberler

IMF: İngiliz ekonomisi yumuşak inişe yaklaşıyor

IMF: İngiliz ekonomisi yumuşak inişe yaklaşıyor

IMF'den ABD'ye açık ticaret politikalarını sürdürme ve Çin ile birlikte çalışma tavsiyesi

IMF Başkanı Georgieva, dünya ekonomisinin son derece dirençli olduğunu söyledi

BoE Başkanı Andrew Bailey: Haziranda politika faizinde değişiklik ne ihtimal dışı ne de planlı

BoE Başkanı Andrew Bailey: Haziranda politika faizinde değişiklik ne ihtimal dışı ne de planlı
İngiltere Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi

İngiltere Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi
Yurt içi piyasalarda gözler Enflasyon Raporu'nda

Yurt içi piyasalarda gözler Enflasyon Raporu'nda

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet