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Ekonomi

IMF, Almanya'nın toparlanma sürecinin belirsizliğini koruduğunu belirtti

Almanya'nın olağanüstü destek tedbirlerinin ülkenin birikmiş mali alanının "mükemmel" bir şekilde kullanılmasını içerdiği kaydedildi.

Dilara Zengin   | 20.05.2021
IMF, Almanya'nın toparlanma sürecinin belirsizliğini koruduğunu belirtti

Washington DC

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Almanya'nın harcama gücünü olağanüstü destek önlemleriyle "mükemmel" bir şekilde kullandığını ancak toparlanma sürecinin belirsiz kalmaya devam ettiğini duyurdu.

IMF'den yapılan açıklamada, Almanya ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.

Almanya'da ekonominin 2020'de yüzde 5'in biraz altında daraldığı ve çoğu Avrupa ekonomisinden daha iyi performans gösterdiği ancak yeni enfeksiyon dalgası ve buna bağlı karantina önlemlerinin ekonomik aktivitenin bu yılın ilk çeyreğinde yeniden düşmesine neden olduğu belirtilen açıklamada, "Toplu aşılama hızı artarken, toparlanma süreci belirsiz kalmaya ve risklerle kuşatılmış durumda olmaya devam ediyor."denildi.

Alman yetkililerin uygun şekilde destekleyici mali politikaları sürdürdüğüne ve çoğu önlemi bu yıla kadar uzattığına işaret edilen açıklamada, Almanya'nın mali alanını kamu yatırımlarını genişletmek, yapısal dönüşümü kolaylaştırmak ve ekonomiyi karbon nötr hale getirmek için kullanması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, aşılamanın yaygınlaşması ve karantina önlemlerinin kademeli olarak kaldırılmasıyla büyümenin güç kazanmasının beklendiği bildirildi.

IMF'nin açıklamasında, "Görünüm oldukça belirsizliğini koruyor ve risk dengesi aşağıya doğru eğiliyor." ifadesi kullanıldı.

Maliye politikasının 2021'de uygun şekilde destekleyici kalmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, "Olağanüstü destek tedbirleri, Almanya'nın birikmiş mali alanının mükemmel bir şekilde kullanılmasını içeriyor." denildi.

Açıklamada, politika desteğinin geri çekilme hızının salgını kontrol altına alma sürecine ve ekonomik toparlanmanın şekline göre dikkatle ayarlanması gerektiğinin altı çizildi.

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