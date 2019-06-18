Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.54
Dolar
5.84
BIST 100
93,383.43
Altın
1,344.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

IMEI numaralı eşyaların ticaretine düzenleme

Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaraya haiz eşyanın ihracatı ve serbest dolaşıma girişi öncesinde, uygunluk kontrolü için BTK'ye başvurulacak.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 18.06.2019
IMEI numaralı eşyaların ticaretine düzenleme

Ankara

Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaraya (IMEI) haiz eşyanın ihracatı ve serbest dolaşıma girişi öncesinde, uygunluk kontrolü için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvuru yapılacak.

Ticaret Bakanlığının "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ"i ile "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ'i" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğlerle elektronik kimlik bilgisini taşıyan eşyanın ihracatı ve ithalatında BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, mobil cihazlara ait uluslararası IMEI numarasını taşıyan eşyanın ihracatı ve serbest dolaşıma girişi öncesinde, bu numaranın uygunluk kontrolü için Tek Pencere Sistemi üzerinden beyan sahibi tarafından BTK'ye başvurulacak.

BTK uygunluk yazısı verecek

BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrolün olumlu sonuçlanması halinde, uygunluk yazısı verilecek.

Beyan edilen eşyaya ait IMEI numarası Gümrük Beyan Sistemi'ne girilecek. Beyannamenin tescilinde uygunluk yazısı gümrük idaresince aranacak.

IMEI numarasını haiz eşyanın ihracatında ve serbest dolaşıma girişinde tebliğe uygun işlemden ihracatçı ve ithalatçı sorumlu olacak. IMEI numarasının beyan edilmemesi halinde, cep telefonu haricindeki eşyanın IMEI numarası içerip içermediğine dair gümrük idaresince ayrıca bir araştırma yapılmayacak.

Tebliğler kapsamında verilen uygunluk yazısı, ürün güvenliği ve denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmeyecek ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmeyecek.

Söz konusu tebliğler 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de siyasi kültürün ve istikrarın testi olarak erken seçimler
Abe'nin İran ziyareti ve Körfez krizinde diplomatik çözüm arayışı
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor

Benzer haberler

İhracatçılara kambiyo vergisi muafiyeti

İhracatçılara kambiyo vergisi muafiyeti

Kamu zararları tespit değerlendirmesi 60 günde sonuçlandırılacak

BTK'den RTÜK'e 'şikayet' için numara tahsisi

Köprü geçişlerine ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de

Köprü geçişlerine ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de
1,1 milyar liralık kaçakçılık gümrüğe takıldı

1,1 milyar liralık kaçakçılık gümrüğe takıldı
'Cep'ten en çok hastane randevusu için arama yapıldı

'Cep'ten en çok hastane randevusu için arama yapıldı