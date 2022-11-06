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Ekonomi

İLBANK'tan Gaziantep'e 2 milyar 826 milyon liralık destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), Gaziantep'e 2 milyar 826 milyon liralık yatırım desteği verdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 06.11.2022
İLBANK'tan Gaziantep'e 2 milyar 826 milyon liralık destek

Ankara

İLBANK'tan alınan bilgiye göre, İller Bankası içme suyundan atık suya, katı atıktan yenilenebilir enerjiye, kent içi ulaşımdan kentsel dönüşüme, sokak sağlıklaştırmadan bisiklet yollarına kadar birçok alanda yaptığı projeleri halkın hizmetine sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İLBANK tarafından Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi Karagöz Caddesi ve Suburcu Caddesi cephe düzenlemesi, yol asfalt kaplaması, dış cephe yenileme, sokak sağlıklaştırma ve aydınlatma, Araban ve Nurdağı belediyelerinde beton parke taşı ile yol ve kaldırım yapımı, Oğuzeli Belediyesinin dış cephe yenileme yapımı ile Yavuzeli Belediyesi Rumkale Millet Bahçesi için toplam 412 milyon lira sağlanarak 9 proje tamamlandı.

Toplam tutarı 301 milyon lira olan 7 projenin inşaat çalışmalarına başlanan ilde 2 milyar 113 milyon lira değerinde 13 projenin yapımı ise devam ediyor.

Bunların da tamamlanmasıyla İLBANK'tan Gaziantep'e 2 milyar 826 milyon liralık kaynak sağlanmış olacak.​​​​​​​

Gaziantep'te, son 20 yılda İLBANK'ın finansman ve teknik desteğiyle toplam maliyeti 6,75 milyar lira olan 104 proje bitirildi.

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