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Ekonomi

İLBANK'tan Bitlis'e 639,5 milyon liralık destek 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankasınca Bitlis'te toplam maliyeti 513 milyon liralık 14 proje tamamlandı. Yeni başlayan 1,5 milyon liralık bir iş ile 125 milyon liralık 7 işin yapımı ise devam ediyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 23.07.2022
İLBANK'tan Bitlis'e 639,5 milyon liralık destek  Kaynak: İLBANK

Bitlis

İller Bankası, içme suyundan atık suya, katı atıktan yenilenebilir enerjiye, kent içi ulaşımdan kentsel dönüşüme, sokak sağlıklaştırmadan bisiklet yollarına kadar birçok alanda projeler yürütüyor.

İLBANK, Bitlis'te de toplam maliyeti 513 milyon lira olan 14 projeyi tamamladı.

Bu kapsamda kentin altyapı sorununu çözmek amacıyla yapılan, 35 yıl sonrasını ve 110 bin nüfusu hedef alan, güncel maliyeti 366 milyon lira olan 111 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattı ve 96 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattı tamamlanarak faaliyete geçti.

Toplam yatırım bedeli 147 milyon lira olan, Hizan, Mutki, Ahlat, Tatvan ilçelerinde içme suyu, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisleri, Bitlis merkezde Güneş Enerji Santrali ve Merkez, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ilçelerinde yol, kaldırım düzenleme ve köprü yapım işleri olmak üzere 14 proje hizmete sunuldu.

Toplam yatırım bedeli 125 milyon lira olan Merkez, Tatvan, Adilcevaz ilçelerinde içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, park, hizmet binası ve çevre düzenleme, yol ve duvar çalışmaları olmak üzere 7 proje için de çalışmaları sürüyor. İLBANK'ın desteğiyle yapılacak toplam tutarı 1,5 milyon lira olan Merkez'deki bisiklet yolunun inşaat çalışmalarına da başlandı. 

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