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Ekonomi, Yeşil hat

'İklim Dostu' Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 56 ton atık topladı

Türkiye'de ilk "sıfır atık belgesi" alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 4 yılda yerleşkede topladığı 56 ton atığın geri kazanımı için 5 milyon liralık yatırım yaptı.

Abdullah Özkul   | 22.11.2022
'İklim Dostu' Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 56 ton atık topladı Fotoğraf: Abdullah Özkul/AA

Niğde

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), sürdürülebilir, doğayla uyumlu ve çevreye asgari düzeyde zarar veren kampüs olma yolunda çalışma yürütüyor.

NÖHÜ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından imzalanan "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü" kapsamında 10 pilot üniversiteden biri oldu.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, AA muhabirine, üniversitenin "iklim dostu" alanında sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Sıfır atık ve enerjinin verimli kullanılması konularındaki projeleri önemsediklerini belirten Uslu, üniversitenin bu konularda çalışma yaptığını anlattı.

Uslu, üniversitenin sıfır atık konusunda önemli mesafe kat ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, Türkiye'de ilk 'sıfır atık belgesi' alan üniversite. Bu bağlamda 3. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni kurduk. Merkezde pres makinelerimiz, sınıflandırma ekipmanlarımız mevcut. Fakültelerimizin tamamında sıfır atık kapsamında ne gerekliyse bütün imkanlar bulunuyor. Üniversitemizin sıfır atığa yaptığı yatırım bugünkü bedelle 5 milyon lira civarında. Bundan sonra da her türlü desteği vermeye çalışacağız. Kampüsümüzde sıfır atık kapsamında bugüne kadar 37 ton kağıt topladık. 37 ton kağıt yaklaşık 628 ağacın kesilmesini engelliyor. Yine 8 ton plastik atık toplayarak 20 bin litrenin üzerinde petrol tasarrufuna gittik. Ayrıca 4 ton cam ve 7 ton metal atık topladık. Bundan sonraki süreçte sıfır atığa tamamen geçebilmemiz için belli kurumlarla anlaşma yaparak dönüştürülemeyen atıkları belli merkezlerde toplayıp üniversitemizden hiçbir atık çıkmayacak duruma geleceğiz."

Üniversitenin kendine yetebilecek enerjiyi üretmesini hedeflediklerine dikkati çeken Uslu, ayrıca fakültelerde enerjinin verimli kullanılmasını amaçladıklarını ifade etti.

Uslu, üniversitede Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle Yeşil Enerji Evi'ni hayata geçirdiklerini dile getirerek, kurulan güneş enerji santralinde günlük 600 kilovat enerji üretildiğini vurguladı.

Üniversitedeki bütün binaların çatılarına güneş paneli kurmayı amaçladıklarını bildiren Uslu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendi ürettiğimiz enerjiyi kullanmak istiyoruz. Yine aynı şekilde binalarımızdaki bütün mantolama sistemlerini bitirmek istiyoruz. Şu anda birçok binamızın altına yağmur suyunu geri kullanmak için depolar, belli noktalara göletler yaptık. Üniversitemizin kullandığı enerjiyi, hatta daha fazlasını güneşten sağlamayı hedefliyoruz ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz."

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