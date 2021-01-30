Euro
8.89
Dolar
7.32
BIST 100
1,473.45
Altın
1,844.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve meydanlar - Kızılay Meydanı Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve meydanlar - Eminönü İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen deprem sonrası 16 saat göçük altında kalan ve sağ bacağını kaybeden Gülçin Aykut Soykan, taburcu edildi.
logo
Ekonomi

İhracatta hedef ülkelere yönelik faaliyetlere ilave destek verilecek

Otomotiv, makine, elektrik-elektronik, gıda ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçıların 2021 yılı için belirlenen hedef ülkelere yönelik faaliyetleri için Ticaret Bakanlığınca sağlanan ilave destek oranlarına 5'er puan daha eklenecek.

Göksel Yıldırım   | 30.01.2021
İhracatta hedef ülkelere yönelik faaliyetlere ilave destek verilecek

Ankara

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığının uzun soluklu ve geniş katılımlı çalışmalarla belirlediği hedef ülkelere ihracatçının yönelmesini teşvik etmek ve bu ülkelerdeki pazar payının hızla artırılmasını sağlamak amacıyla destek oranları artırımlı olarak uygulanıyor.

Hedef ülkelerin ithalatından alınan payı artırmak amacıyla geliştirilen "hedef ülke-hedef sektör" yaklaşımı ise "İhracat Ana Planı" ile otomotiv, makine, elektrik-elektronik, gıda ve kimya olarak belirlenen yüksek katma değerli 5 hedef sektörün ihracat odaklı faaliyetlerini daha da güçlü şekilde destekleme vizyonunu esas alıyor.

Yapılan düzenlemeyle otomotiv, makine, elektrik-elektronik, gıda ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçıların 2021 yılı için hedef ülke olarak belirlenen ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili’de katıldıkları yurt dışı fuarlar, iştirak ettikleri sektörel ticaret heyetleri, ticaret yapmak amacıyla açtıkları çeşitli birimlerin kira ödemesi ve tanıtım ile marka tescil giderlerine Ticaret Bakanlığınca sağlanmakta olan ilave destek oranları 5'er puan daha artırılacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 91 kişi öldü, Gazze'de vakalar arttı
Danimarka nüfusunun 4 katından fazla sayıda Kovid-19 aşısı sipariş etti
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 858 Kovid-19 vakası kaydedildi
New York'taki restoranların iç mekanlarında 14 Şubat'tan itibaren yüzde 25 kapasiteyle hizmet verilebilecek
Fransa, AB dışındaki ülkelerden giriş çıkışları 31 Ocak'tan itibaren askıya alacak

Benzer haberler

İhracatta hedef ülkelere yönelik faaliyetlere ilave destek verilecek

İhracatta hedef ülkelere yönelik faaliyetlere ilave destek verilecek

AB, Kovid-19 aşısının ihracatını izne bağlıyor

Çin'in Sincan Uygur Bölgesi'nin ABD'ye ihracatı, yaptırımlara rağmen iki kattan fazla arttı

Ege Bölgesi'nden geçen yıl 741 milyon dolarlık balık ihraç edildi

Ege Bölgesi'nden geçen yıl 741 milyon dolarlık balık ihraç edildi
Bolu'ya özgü Şak Şak Helvası Rusya ve Ukrayna'da sofraları süslüyor

Bolu'ya özgü Şak Şak Helvası Rusya ve Ukrayna'da sofraları süslüyor
Türk ev tekstili ürünleri 194 ülkede iç mekanları süsledi

Türk ev tekstili ürünleri 194 ülkede iç mekanları süsledi