İhracat rekoru sınır kapılarındaki tır trafiğine yansıdı

EDİRNE - SALİH BARAN

Türkiye'nin ihracatının rekor düzeye ulaşması, ihracat yüklerini taşıyan tırların sefer sayısını da artırdı.

Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığı bu yıl, tırların Avrupa'ya çıkış kapısı Kapıkule'deki hareketliliğe de yansıdı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2018, Kapıkule'de son yılların en fazla tır giriş ve çıkışının yaşandığı yıl oldu.

Gurbetçi sezonundaki yaşanan hareketliliğin yanı sıra gümrük personeli tır trafiğinde de yoğun mesai harcadı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın tır trafiğinde ihracat tırlarının kuyrukta beklememesi için Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov başta olmak üzere Bulgar yetkililerle görüşmesi sonrası Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda açılan ek 2 peron sayesinde tır geçişlerinde rahatlama sağlandı.

İyileştirmelerle geçişlerin daha da hızlanması bekleniyor

Kapıkule Eylem Planı adı altında gerçekleşen çalışma kapsamında yapılacak iyileştirmelerle geçişlerin daha da hızlanması bekleniyor.

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, tır trafiği yılın her ayında ortalama aynı seviyede seyretti.

Ocak, temmuz ve ağustos aylarında tır giriş ve çıkış sayılarında çok az düşüş olsa da bu yıl günlük ortalama 815 tır Türkiye'ye giriş yaptı, 879 tır ise Avrupa'ya çıktı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2016 yılında tır trafiği 531 bin 162 tırken, 2017'de bu sayı 570 bin 154'e yükseldi. Bu yıl ise (23 Aralık tarihine kadar) en yüksek rakama ulaşarak 604 bin 793'e çıktı.

Bulgaristan'a çıkış yapılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan önceki yıllara göre tır trafiğinde artış yaşanarak, bu sene 23 Aralık tarihine kadar 230 bin 303 tır giriş-çıkış yaptı.

Yunanistan'a geçilen İpsala Sınır Kapısı'nda ise geçen yıla göre çok az bir düşüş var. Geçen yıl yaşanan 161 bin 792 tır trafiğinin yeni yıla kadar geçileceği ön görülüyor.

Hafta sonları çıkış daha da artıyor

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, AA muhabirine, ihracatın artmasıyla tır trafiğinde ciddi artış yaşandığını söyledi.

Kapıkule'de yaşanan yoğunluğun bir kısmını Hamzabeyli Sınır Kapısı'na kaydırma çalışmalarının olduğunu anlatan Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"İhracatımızın artmasıyla ve yıl sonu hasebiyle tır geçiş sayısında ciddi bir artış var. Günlük yaklaşık yurt dışına çıkan tır sayımız, yaklaşık 740 civarında. Hafta sonları ise bin 200, bin 250 tır çıkış yapıyor. Bu da Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki yoğunluğumuzu artırıyor. Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nın yenilenmesi bittiğinde yaklaşık bin tır da buradan çıkış yapacak. Böylece hem tır kuyrukları bitmiş hem de ihracatçımızın işi kolaylaşmış olacak."