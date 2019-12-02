Euro
6.33
Dolar
5.75
BIST 100
107,867.30
Altın
1,455.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İhracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Kasım ayı ihracatımız 16 milyar 214 milyon dolar oldu. Bu 11 ayda yakaladığımız 4'üncü en yüksek aylık ihracat rakamı." dedi.

Eda Fatma Topçu   | 02.12.2019
İhracat rakamları açıklandı

İstanbul

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul’da kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

Pekcan, "Bugün açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamıyla artık pozitife geçtik, yıl sonunda çok daha iyi rakamlar göreceğiz." dedi.

"4'üncü en yüksek aylık ihracat rakamı"

Kasım ayı ihracatının 16 milyar 214 milyon dolar olduğunu ve bunun 11 ayda yakalanan 4'üncü en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirten Pekcan şunları kaydetti:

"İhracatımız 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaşarak, güçlü ve olumlu seyrini sürdürdü. Dış ticaret açığımız 11 ayda yüzde 51,84 gibi ciddi bir düşüşle 25 milyar 162 milyon dolara gerilemiş durumda. 11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75,6 iken bu sene yüzde 86,8 seviyesine yükselmiştir."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor
Demokratların başkan adaylığı yarışı karışık ve belirsiz
Zaman İran'ın aleyhine işliyor
AB'nin iç sorunları derinleşiyor
Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet

Benzer haberler

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

İslam Kalkınma Bankası ile Türk Eximbank arasında iş birliği

Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi yarın başlıyor

Ticaret Bakanlığından elektronik sigaraya geçit yok

Ticaret Bakanlığından elektronik sigaraya geçit yok

'Kadınlarımızın sadece girişimci değil üretici olmalarını bekliyoruz'

'Kadınlarımızın sadece girişimci değil üretici olmalarını bekliyoruz'
Bakan Pekcan'dan kadın girişimcilere ihracat çağrısı

Bakan Pekcan'dan kadın girişimcilere ihracat çağrısı