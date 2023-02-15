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Ekonomi

IEA, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü yukarı yönlü revize etti

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini günlük 200 bin varil yukarı yönlü revize etti.

Firdevs Yüksel   | 15.02.2023
IEA, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü yukarı yönlü revize etti

İstanbul

IEA'nın bugün yayımlanan aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 1 milyon 960 bin varil artışla 101 milyon 920 bin varile ulaşması bekleniyor. Bir önceki raporda bu miktar günlük 101 milyon 720 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Talebin OECD bölgesinde geçen yıla göre 390 bin varil artarak 46 milyon 390 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 570 bin varil artarak 55 milyon 530 bin varil olacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol talebinde beklenen artışta, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı Çin'de beklenen ekonomik toparlanmanın etkili olacağı değerlendiriliyor.

Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'deki talep artışının hız kazanacağı ve yıl sonuna kadar 2021 seviyelerini aşacağı öngörülüyor.

Sınırların yeniden açılmasının ise hava trafiğini artırması ve jet yakıtı talebinin 2019 seviyelerine yaklaşması bekleniyor.

Küresel petrol arzı

Rapora göre, günlük küresel petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 10 bin varil artarak yaklaşık 100 milyon 800 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise ocakta bir önceki aya göre 40 bin varil azalarak 29 milyon 60 bin varil oldu. Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi de günlük 5 milyon 360 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in günlük petrol üretimi geçen ay 34 milyon 420 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde önceki aya göre günlük yaklaşık 10 bin varil azalarak 66 milyon 380 bin varil oldu.

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