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Ekonomi

İBB, Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Halk Ekmek fiyatına yüzde 60 zam yaparak, 1,25 liradan 2 liraya çıkardı.

Hasan Hüseyin Kul, Mücahit Türetken   | 09.02.2022
İBB, Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı

Istanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 Şubat cuma günü itibarıyla İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.


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